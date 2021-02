Kemoterapi alırken bile kramponunu yanından ayırmadı Futbol takımından atılmamak için kanser olduğunu gizledi 13 yaşında löseli teşhisi konulan genç futbolcu, futbol sevgisiyle 17 yaşında sahalara geri döndü Spor aşkı ile kanseri yenen Yaşar Taş: “Futbol olmasaydı kanseri yenemezdim”

Antalya’da 13 yaşındayken kan kanseri teşhisi konulan 17 yaşındaki Yaşar Taş, tedavi sürecinde futbolu bırakmaması, azmi, başarma hırsı ve hayallerine olan inancı ile lösemiyi yenerek sağlığına kavuştu. Yaşar, kemoterapi gördüğü esnada bile krampon, futbol topu ve formasını yanından ayırmadı. Tedavisi hafifledikten sonra yazıldığı futbol okulundan atılmamak için hastalığını gizleyen Yaşar, “ İlk başta yürümekte dahi zorluk çekiyordum, futbol oynayacağım günlerin hayalini kurarak ayağa kalktım. Her şeyi futbola borçluyum. Futbol beni hayata bağladı” dedi.

Antalya’da 13 yaşındayken, Antalyaspor’un alt yapısında oynayan Yaşar Taş, futbol antrenmanları sırasında eskisi gibi performans göstermediğini fark ederek ailesi ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kontrole gitti. Yapılan kontroller ve bir dizi muayenelerden sonra Yaşar’ın Lösemi olduğu ortaya çıktı. Konulan ilk teşhisin ardından derhal hastaneye yatırılan Yaşar, 1.5 yıl kan kanseri tedavisi gördü. Yaşar, tedavi gördüğü esnada krampon, futbol topu ve formasını yanından ayırmayarak sürekli futbol maçları izledi. Kendisine olan inancı ve spora olan aşkı sayesinde kanseri yeneceğinden emin olan Yaşar, hastanenin içerisinde bile top sektirmeye başlayarak antrenman yapmaya çalıştı. 1.5 yıl gördüğü tedavinin ardından hastaneden ayrılan Yaşar, ilaç tedavisine başladı. Bu esnada, arkadaşlarının desteği ile Muratpaşa Belediyespor’a kayıt oldu. Muratpaşa’ya başladığı ilk günlerde antrenmanların ona çok ağır geldiğini söyleyen Yaşar, takımdan atılmamak adına hocalarından hastalığını gizledi. Yavaş yavaş aldığı ilaçların dozu düşünce kendisini daha iyi hisseden Yaşar, azmi ve kararlığı ile çok çalışarak 2 yılın sonunda 17 yaşında Muratpaşa Belediyespor A takımında antrenmanlara başladı. Kanseri, spora ve futbola olan aşkı ile yendiğini söyleyen Yaşar, onu hayata bağlayan en büyük etkenin futbol olduğunu belirtti. Yaşar’ın en büyük hayali önce Antalyaspor’un kadrosunda daha sonra ise Avrupa Liginde top koşturmak.



“Futbol sayesinde kanser olduğumu anladım”

Kanseri, futbol aşkı ile yendiğini söyleyen 17 yaşındaki Yaşar Taş,” Bundan 5 sene önce kanser hastası oldum. Küçüklükten beri gelen futbol aşkım vardı. Kahramanmaraşlıyım. Futbolu orada başladım mahallede, okulda her yerde oynuyordum. Antalya’ya geldim dedemin yanına. Antalyaspor istemişti beni. Antalya’ya geleli bir hafta olmuştu, eskisi gibi heyecanımın yoktu, koşamıyordum. Hastaymışım meğer haberim yoktu. Futbol sayesinde kanser olduğumu anladım” diye konuştu.



“Hastanede yattığım süre boyunca futbol topum ve kramponum, formam hep yanımdaydı”

Hastanede yattığı süre boyunca aklından futbolu çıkarmayan Yaşar, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gittim. Kanser olduğum anlaşıldı. Acilen yatırdılar. 1.5 sene hastanede yattım. Hastanede yattığım süre boyunca futbol topum ve kramponum, formam hep yanımdaydı. Hastanede sürekli futbolcuları izliyordum. 1.5 sene sonra ilaç tedavisi almaya başladım. Muratpaşa Belediyespor kulübüne yazıldım arkadaşlarım sayesinde. Orta saha olarak başladım oynamaya. İlk başlarda top oynarken çok zorlandım ama hırs yaptım. Çok fazla çalıştım. 2 sene sonra gidişatımı beğendiler, daha iyi yerlerde olabileceğimi düşündüler. Artık Muratpaşa A takımında idmanlara çıkıyorum. Daha iyi yerleri hedefliyorum. Yeter ki emeklerim boşa gitmesin tek isteğim bu” şeklinde konuştu.



“Futbol olmasaydı kanseri yenemezdim”

Futbol olmasa kanseri yenemeyeceğini söyleyen Yaşar, “Futbol benim için her şey. Ailem kadar değerli. Futbol olmasaydı kanseri yenemezdim. Hırs yaptım insanlar benimle dalga geçmesin diye, hırsımı da futbola borçluyum. Hastaneden çıkıp Muratpaşa Belediyespor’da oynamaya başladığımda bir hocamız vardı. Çok kuvvetli idman yaptırıyordu. Ben de o zamanlar hastayım ama söylemiyorum takımdan atılmamak için. Her gün 40 dakika koşuyorduk. Ben hep en arkada kalıyordum. Daha sonra aldığım ilaçlar git gide azaldı. Bir baktım her şey çok iyiye gidiyor. Ben kanseri futbol sayesinde yendim. En büyük hayalim futbolcu olmak. En büyük destekçilerim ailem, özellikle babam” ifadelerini kullandı.



“Futbol aşkı beni hayata bağladı”

Futbolun kendisini hayata bağladığını söyleyen Yaşar, “Hastanede yatarken en büyük moralim futboldu. Eğer futbolun hayalini kurmasam iyi olamayacaktım. Futbol aşkı beni hayata bağladı. Benim gibi bu hastalığa yakalananlara tek tavsiyem sporu sevin, spor yapın. Hastanenin içerisinde bile top sektiriyordum. İlk başta yürümekte dahi zorluk çekiyordum, futbol oynayacağım günlerin hayalini kurarak ayağa kalktım. Her şeyi futbola borçluyum. Futbol beni hayata bağladı” açıklamalarında bulundu.



“Hedefim ilk olarak Antalyaspor”

Yaşar, hedeflerinden bahsederek konuşmasını şöyle tamamladı: “Hedefim ilk olarak Antalyaspor. Antalyaspor kadrosunda yer almak istiyorum. Galatasaray’ı da çok seviyorum. Orada da oynamak isterim. Daha sonra Avrupa ligindeki takımlar olabilir. Emeklerimin boşa gitmeyeceğini, karşılığını alacağımı biliyorum.”

