Alanya Gülevşen Camii’nde zemin kazısı devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Gülevşen Camii’nin restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi camiyi gün yüzüne çıkarmak için yürütülen proje kapsamında zeminde kazı çalışmaları yapılıyor.

14. Yüzyılda Karamanoğlu Beyliği tarafından inşa edilen Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi’ndeki tarihi Gülevşen Camii’ni gün yüzüne çıkarmak için Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile aslına uygun hazırlanan proje kapsamında çalışmalar yapılıyor. Çevre kazıları ile zamana yenik düşerek yıkılan ve toprak altında kalan taşlar ortaya çıkarıldı. Çökmek üzere olan bazı duvarlar yıkılarak, duvar taşları tek tek ayıklandı. Duvarlar bu taşlar da kullanılarak, aslına uygun olarak tekrar inşa edildi.



Zemin kazılıyor

Sağlam duvarlarda ise taşlar arasındaki derzler yenilenip, temizlendi. Bu arada mihrap arkasında yer alan destekleyici duvarın da inşası da tamamlandı. Tarihi caminin bahçesinde bulunan üç katlı eski binanın yıkımı gerçekleştirilirken, caminin bahçesine toprak dolgu yapıldı. İstinat duvarının çalışmaları da devam ediyor. Binanın toprak zemini de Müze Müdürlüğü yetkililerinin talimatları doğrultusunda kazılıyor. Binanın içinde yer alan destekleyici kolonların tespiti için Müze Müdürlüğü ekipleri nezaretinde ölçüm ve kazılar gerçekleştiriliyor. Bulunan tarihi kalıntıların zarar görmemesi için çalışma yapılıyor.

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