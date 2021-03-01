80 yaşındaki kadının cüzdanını ve telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Muratpaşa’da 80 yaşındaki yaşlı kadının cüzdanını ve telefonu arkasından gelerek gasp eden şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Şubat günü Cuma günü saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki A.Y., Altındağ Mahallesi 162 Sokak üzerinde yaya olarak yürüdüğü sırada, kamuflaj giyimli, uzun boylu bir erkek şahıs arkasından gelerek, içerisinde cep telefonu, 20 TL para ve muhtelif kartlar bulunan cüzdanını alarak kaçtı.

Gasp Büro Amirliği personelleri tarafından yapılan incelemelerde, olayı gerçekleştiren şahsın F.Ö. olduğu tespit edildi. F.Ö., emniyet ekiplerince, üzerinde yağma yaptığı cep telefonu ve cüzdan ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli F.Ö.’den ele geçirilen cep telefonu ve cüzdan yaşlı kadına teslim edildi. Şüpheli F.Ö., çıkarıldığı adli mercilerce 'Beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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