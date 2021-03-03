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'Başvuruların yüzde 90'ı mobbing değil'

DHA

'Başvuruların yüzde 90'ı mobbing değil'


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)MOBBING ile Mücadele Derneği Antalya İl Temsilcisi Dr. Mehmet Ozan Uzkut, 'mobbing' ile 'baskıcı yönetim'in karıştırıldığını, yapılan başvuruların ancak yüzde 10'unun mobbing olduğunu belirtti. Mobbing nedeniyle verilen cezaların, caydırıcılıkta çok büyük etkisi olduğunu kaydeden Uzkut, "Maddi olarak 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında, hapis cezası olarak da 3 yıl ile 8 yıl arasında değişiyor" dedi.
Dr. Mehmet Ozan Uzkut, mobbingin (psikolojik taciz) iletişimin tamamen kesilmesi hali olduğunu söyledi. Mobbingin tek bir kişiye yapıldığını aktaran Uzkut, "Kişiyle iletişim kesilir, yalnızlaştırılır. Bir toplulukta 'Bize mobbing yapılıyor' deniliyorsa orada büyük ihtimalle mobbing yoktur. Çünkü mobbing bir kişiye yapılır, ancak tüm kurumu etkiler. O yüzden iş yerinin kanseri olarak değerlendiriyoruz" dedi.
'HER BASKI MOBBING DEĞİLDİR'
Baskıcı yönetim ile mobbingin karıştırıldığını belirten Uzkut, "Her baskı mobbing değil. Herkese yapılan bir olay mobbinge girmez. Herkese eşit davranılan bir işletmede 'Bize mobbing yapılıyor' diye gelen çok oluyor. Aslında o kişinin baskıcı yönetim yaptığını gösteriyor. Bir insana çok fazla iş verilmesi veya o kişinin yok sayılıp hiç iş verilmemesi mobbingtir" diye konuştu.
'150 BAŞVURUDAN 1-2'Sİ DAVALIK'
Kişilerin kendilerine yapılan çoğu şeyi mobbing sandığını söyleyen Uzkut, "Bana ayda 150 civarında mobbing başvurusu geliyor. Bu başvuralar arasında yaptığım değerlendirmelerde, 'mobbing' olarak değerlendirdiğim ayda 15'i geçmiyor. Hatta dava konusu yaptığımız, ağır mobbinge giren kısmı ise ayda 1-2 tane ancak oluyor. İnsanlar kendilerine yapılan şeyleri mobbing zannediyor. Bunu bazı avukatlarımız da mobbing zannedip mobbing davaları açılıyor. Bu dava dosyaları önümüze geliyor ve mobbing olmadığını belirtiyorum. Bu kez o kadar dava masrafı boşa gidiyor" dedi.
'DAVA ÖNCESİ UZMANA DANIŞILMALI'
Mobbingin kişileri intihara sürükleyebileceğini söyleyen Uzkut, "Baskıcı yönetim de bir suçtur. Cezası mobbing kadar ağır değildir, mobbing kadar yaralayıcı değildir veya mobbing kadar intihara sürüklemez. İnsanlar baskıcı yönetimde özbenliklerini yitirmez. Çünkü herkese yapılan bir şey vardır. Rahatsız edicidir, suçtur, ancak mobbing değildir. Mobbing davası açılacak veya mobbing suçlaması yapılacaksa mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Mobbingi insanlar genelde kendileri fark etmez. Çevresindekiler fark eder ve uyarır" diye konuştu.
'MOBBING İSTİSMAR EDİLEBİLİYOR'
Aynı seviyede çalışan kişilerin dahi birbirlerine mobbing uygulayabildiğini söyleyen Uzkut, "Mobbing konusu bazen isteyerek, bazen istemeyerek istismar edilebiliyor. Bazıları da 'Bana mobbing yapıyorsun' tarzında ifadeyle amirlerini şikayet etmek istiyor. Mobbingin yüzde 46'sını amir memura uyguluyor, yüzde 27 oranında da memur amirine uyguluyor. Aynı seviyedeki insanlar da birbirlerine mobbing yapabiliyor. İlla amirin memura yapmasını beklememek gerekiyor" dedi.
'ÇALIŞANLAR DA MÜDÜRE MOBBING YAPABİLİYOR'
Memurların da müdürlere mobbing uygulayabildiğini belirten Uzkut, "Örneğin devlet dairesindeki çalışanlar tüm gün hiç evrak götürmeyip, saat 05.00'e 5 kala tüm evrakı müdürün önüne koyuyor. Müdür bundan kaynaklı saat 10.00'a kadar iş yerinden çıkamıyor. Bu, memurun müdüre uyguladığı mobbinge örnektir. Eski müdürlerinin gelmesini isteyen öğretmenler, yeni müdüre mobbing yapmıştı. Resmen müdürü maymuna çevirmişlerdi, müdürün amirlik sıfatı kalmamıştı. Şeker hastası olan bir müdüre her gün şekerli kahve getirilmesi de mobbingtir" diye konuştu.
AĞIR CEZALAR
Mobbing kavramının çok iyi bilinmediğini söyleyen Uzkut, "Yapılan her şey mobbing zannedilip 'Bana mobbing yapıyorsun' diye karşı taraf tehdit ediliyor. Mobbing nedeniyle verilen cezaların, caydırıcılıkta çok büyük etkisi var. Mobbing cezaları maddi olarak 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında, hapis cezası olarak da 3 yıl ile 8 yıl arasında değişiyor. Bu ağır cezalara kimse katlanmak istemediği için 'Bana mobbing yapılıyor' diyen kişiye karşı daha tedbirli davranılıyor. 2011 yılında çıkan genelge ile bütün kurumların mobbing eğitimi alması zorunludur. Kurumlar tüm personeline mobbing eğitimi verdirmek zorundadır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-03-03 08:13:57

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