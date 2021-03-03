Alanya’da öğrenciler 2 ton 375 kilogram pil topladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 158 okulun katılımıyla gerçekleşen ödüllü atık pil toplama kampanyasında öğrenciler 2 ton 375 kilogram pil toplandı. Dereceye giren öğrenciler ise ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, elinden aldı.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ve Alanya Belediyesi işbirliğiyle atık pillerin düzenli şekilde toplanarak çevreye zararlarının azaltılması, bertaraf edilmesi, okullarda çevre bilincinin aşılanması ve ilerleyen yıllarda temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması hedefiyle düzenlenen “Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” ile 20192020 Eğitim ve Öğretim yılında Alanya’da faaliyet gösteren toplam 158 okuldan 2375 kilogram atık pil toplandı.



2 ton 375 kilogram atık pil toplandı

16 Eylül 2019 tarihinde başlayan kampanyanın 30 Nisan 2020 tarihinde sona erdirilmesi planlamıştı. Ancak 19 pandemi süreci kampanyanın 15 Eylül 2020 tarihinde sonlandırılmasına neden oldu. 20192020 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlenen kampanyada 2375 kilogram atık pil toplanarak, bertaraf ve geri kazanım işlemlerinin tamamlanması için TAP Derneği’ne gönderildi.



En çok atık pil incekum Öztaş İlkokulu’nda toplandı

TAP Derneği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birincilik ödülüne 535 kg atık pil ile İncekum Öztaş İlkokulu, ikincilik ödülüne 517 kg atık pil ile Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu ve üçüncülük ödülüne ise 311 kg atık pil ile Cemile Kuyumcu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi layık görüldü.



Antalya genel sıralamasında da zirvede yer aldılar

Derece yapan okullar ödüllerini İncekum Öztaş İlkokulu’nda düzenlenen törenle aldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ın elinden ödüllerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Projenin yaygınlaştırılmasında ve toplanan atık pil miktarının artışına katkı sağlayarak dereceye giren okullara dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve yazıcı hediye edildi. Söz konusu okullar 2020 yılı itibariye Antalya ile genelinde de kendi grubunda ilk üç derecede yerini koruyarak TAP Derneğinden gelen spor seti ve satranç takımı gibi ödüllerin de sahibi oldular.



“Doğamızı ve suyumuzu kirletiyor”

Evlerde, işyerlerinde, ulaşımda ve sanayide önemli miktarda pil kullanıldığını, son yıllarda artan pil kullanımının ise insan sağlığı ve çevrenin kirlenmesi yönünde ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çöpe atılan pillerdeki ağır metallerin zamanla bozunarak serbest hale geçtiğini, sızıntı suyu ile birlikte yeraltı sularının, toprağın ve yüzeysel suların kirlenmesine neden olduğunu ifade etti.



“Saklama ve bertaraf koşullarına dikkat edelim”

Yıl boyunca okullarımız ve öğrencilerimizle gerçekleştirilen atık pil konulu çevre eğitim etkinliklerinin amacına ulaşması için toplumdan her kesimin projeye destek vermesi gerektiğini belirten Başkan Yücel, 14 yıldan bu yana atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasına dair yürütülen çalışmalara vatandaşlarımızın tam destek vererek kullanılmış pillerin evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini, sokaklara rastgele atılmamasını, kesinlikle toprağa gömülmemesini, ateşe atılmamasını ve konu ile ilgili atık pil toplama noktalarının kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.



Çalışmalar yıl boyunca sürecek

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, atık pillerin ayrı toplama işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yıl boyunca pandemi koşullarına uygun olarak okullara atık pil toplama kutuları ve bilgilendirme afişlerinin dağıtımlarının devam edeceğini, yüz yüze eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte eğitim çalışmalarının da hızlanacağını vurguladı.

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