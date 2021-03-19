Küçük turizmci de aşıda öncelik istedi



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Otel ve Benzeri Konaklama Yerleri Meslek Komitesi, Güvenli Turizm Sertifikası zorunlu olan 30 oda ve üzeri konaklama tesisleri ve sertifikalı restoran çalışanlarının öncelikli gruba alındığı koronavirüs aşısıyla ilgili, 30 oda ve altında kalan otel ve pansiyoncular ile turizm bölgelerindeki esnafın da aşıda öncelikli gruba dahil edilmesi için tavsiye kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca alınan karar gereği Güvenli Turizm Sertifikası'nın zorunlu olduğu 30 oda ve üzeri bakanlık veya belediye belgeli konaklama tesisleri, güvenli turizm sertifikalı bakanlık belgeli yeme-içme tesisleri, seyahat acenteleri, turizm taşıma belgeli ve güvenli turizm sertifikalı araçlar ile bu araçlar için 2 şoför ve profesyonel tur rehberleri, aşıda öncelikli gruba dahil edildi.

KOMİTEDEN TAVSİYE KARARI

ATSO 36'ncı Grup Otel ve Benzeri Konaklama Yerleri Meslek Komitesi, kapsam dışında kalanların da aşıda öncelikli grup içine dahil edilmesine yönelik tavsiye kararı aldı. Karar, ilgili bakanlıklara iletilmesi için ATSO yönetim kuruluna sunuldu. 30 odadan daha az odası bulunan konaklama tesislerinin zorunluluğu olmadığı için ve turizm sezonu dışında olunan döneme denk gelmesi ve sezonun belirsizliği sebebiyle Güvenli Turizm Sertifikası almadıkları ifade edildi.

ÖNCELİK DIŞINDA KALDILAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında aşı önceliği tanınan işletmelerde Güvenli Turizm Sertifikası'nın zorunlu kılındığı, bu kararla Türk turizminin paydaşlarından ve şehir ekonomisine büyük katkı sunan küçük ve orta ölçekli konaklama tesislerinin yok sayıldığı belirtildi. Aynı şekilde turizm işletme belgesi olmayan restoran, lokanta ve Türk turizminin olmazsa olmazı ve ülke kültürünün tanıtımında önemli rol alan turizm sektörü esnafının öncelikli aşılama programının dışında tutulduğu kaydedildi.

BÜTÜN PAYDAŞLAR DAHİL EDİLMELİ

Aşı uygulamasının eşitlik ve adalet kavramlarına uymayan kayırma ve kollamaya neden olduğuna işaret edilerek, bu durumda turizm paydaşlarının kendi sektörlerinde bölünmesine yol açtığı belirtildi. Küçük tatil kasabaları, lokal bölgelerle turizm merkezlerindeki bütün paydaşların aşı programı dışında bırakılmasının ülkeye gelen turistlerin otelden çıkmadan tatillerini tamamlamalarına sebep olacağı da vurgulandı. Turizmden gelir elde eden hediyelik eşyacısından restoranına kadar bütün paydaşların üzerindeki ekonomik krizi derinleştirerek tamiri mümkün olmayan hasarlar bırakacağı belirtildi.

KALEİÇİ, SİDE, KEKOVA

Özellikle gelirlerinin tamamını turizmden karşılayan ve ziyaretçi sayısının büyük kısmını yerli ve yabancı turistlerden oluşan küçük tatil kasabaları veya lokal bölgelere dikkat çekilerek, Antalya'da Kaleiçi, Side antik kenti çevresi, Kekova, Kemer ve Kaş kent merkezleri, Kundu ve Belek'teki işletmeler örnek verilerek, bütün paydaşların öncelikli aşı programına alınması önerildi. 36'ncı grubu temsilen ATSO meclis üyesi Alp Özel, alınan tavsiye kararıyla, pandemi döneminde turizmde bütün paydaşların bir arada tutularak, turizm gelirlerinin de eşit dağılımının sağlanmasını istediklerini söyledi.

ATSO BAŞKANI DA ÇAĞRIDA BULUNDU

Öte yandan ATSO Başkanı Davut Çetin de iki bakanlığın turizm çalışanlarına yönelik öncelikli aşı programına alınması kararı üzerine yaptığı açıklamada, aşılamada turizm çalışanlarının öncelikli grup ilan edilmesi kararında güvenli sertifika alan otellerin olduğu ama diğer otellerin olmadığına dikkat çekti. Çetin, "Aşılama, turizmin diğer aktörleri hediyelik eşya, seyahat acentesi, rehber, kuyum, halı, tekstil, SPA, hamam, sauna ve eğlence sektörlerini de kapsamalı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-03-19 12:47:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.