Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle Köprüçay Irmağı kenarında piknik yaparken kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur Çimen'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarına katılan bir rafting işletmesinin çalışanları, kaybolduğu noktaya yaklaşık 12 kilometre mesafede, ırmak kenarında Çimen'in cenazesini fark edip, ekiplere haber verdi. Ekipler, Rafettin Uğur Çimen'in cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA

2021-04-03 12:43:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.