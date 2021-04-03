Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Antalya’nın kalbi mavi ışıkla aydınlandı. AEDAŞ, Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilen 2 Nisan’da Antalya’nın en merkezi noktalarından olan Işıklar Caddesi’ni mavi ışıkla aydınlatarak “Farkındayız Yanınızdayız” dedi.

Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), otizm konusunda toplumsal bilincin oluşmasına katkı sunmak için harekete geçti. 1 Nisan Perşembe günü Bizim Otizm Köyü’nde aşçılık eğitimi alan otistik öğrencilerle birlikte “Farkındayız Yanınızdayız” etkinliği düzenleyen AEDAŞ, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilen 2 Nisan Cuma günü de Antalya’nın merkezi noktalarından biri olan Işıklar Caddesi’ni mavi ışıkla aydınlattı.



Kampanyaya destek verdi

Otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğuna işaret eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Şirket olarak sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer almaya büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda ‘Farkındayız Yanınızdayız’ diyerek otizme dikkat çekmek istedik. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye genelinde yürüttüğü etkinlikler kapsamında ‘Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyasına destek vermek amacıyla Antalya’mızın kalbi olarak ifade edebileceğimiz Işıklar Caddesi’ni mavi ışıkla aydınlattık. Vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gören bu ışıklandırma ile bir nebze de olsa otizme ışık tutmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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