Alanya Belediyesi, mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya Belediyesi, mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışıyor

İHA

Alanya Belediyesi, mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışıyor

Alanya Belediyesi, Yenice Mahallesi’nde 5 kilometre mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışma başlattı. Bir greyder 3 iş makinesi ve 4 kamyonla başlatılan çalışma ile toplamda 5 kilometre yolun düzenlemesi planlanıyor.
Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerde mevcut yolları altyapı ve yağmursuyu giderlerini yaparak kesintisiz ulaşıma kazandırırken vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni yolları da hizmete açıyor. Bu kapsamda Yenice Mahallesi’nde 5 kilometre uzunluğunda yol açım çalışmalarına başlandı.
Yücel: “Kırsal yolların yaz kış kullanımını sağlıyoruz”
Kırsal mahalle yollarında öncelikle altyapı hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yolların kalıcı kullanıma açılması için dere geçişlerine büzler konulduğunu kaydetti. Başkan Yücel, “Dere geçişlerine büz ve yağmursuyu giderleri yapılarak kırsaldaki yollarımızın yazkış kullanılmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda Yenice Mahallesi’nde 5 kilometre mahalle yolunu alt ve üstyapı düzenlemeleri ile vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turizmde 'kırmızı kategori' endişesi
YEREL HABERLER Turizmde 'kırmızı kategori' endişesi
Halk Et tırına kısıtlama düzenlemesi
YEREL HABERLER Halk Et tırına kısıtlama düzenlemesi
Başkan Genç, ilçedeki bakım onarım çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Genç, ilçedeki bakım onarım çalışmalarını ...
İMOS ile imar planlarına tek tıkla erişim
YEREL HABERLER İMOS ile imar planlarına tek tıkla erişim
Kemer sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kemer sezona hazırlanıyor
Konyaaltı’nda yeni kreş Hurma’ya yapılacak
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda yeni kreş Hurma’ya yapılacak
Zayıflamak için başladığı fitness sporunda hedef dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Zayıflamak için başladığı fitness sporunda hedef ...
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor
YEREL HABERLER Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller ...
Kemer'de lokomotif, Rus ve yerli turist olacak
YEREL HABERLER Kemer'de lokomotif, Rus ve yerli turist olacak
Nuri Şahin'siz Antalyaspor, 3 puan arayacak
YEREL HABERLER Nuri Şahin'siz Antalyaspor, 3 puan arayacak
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
(Özel) 'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip şampiyon oldu Zayıflamak için başlayıp şampiyonluğa kadar uzandı Kilolarından dolayı hayatı çekilmez hale gelen, 'Dombili gel dombili git’ diye alay edilen kişinin ibretlik başarı hikayesi 135'den, 76 kiloya düştü, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde 2. oldu
YEREL HABERLER (Özel) 'Dombili' diyenlere inat 59 kilo verip ...
Antalya OSB ile ASAT arasında eğitim işbirliği
YEREL HABERLER Antalya OSB ile ASAT arasında eğitim işbirliği
Hafta sonu kısıtlamaya uymayan 408 kişiye 1 milyon 119 bin TL bin ceza
YEREL HABERLER Hafta sonu kısıtlamaya uymayan 408 kişiye 1 milyon ...
(Özel) Çoban köpeğinden ders gibi vefa örneği Öksüz kuzuları yalancı memeyle emziriyor 20 günlükken keçi sütüyle beslenerek hayatta kalan çoban köpeği, başına geçtiği sürünün öksüz oğlaklarına annelik yapmaya çalışıyor Köpeğin sahibi Mehmet Çırak: “3,5 yılın ardından onlara minnetini, öksüz kalan yavrulara bu şekilde bakarak ödemeye çalışıyor” "Sütü yok ama yalancı memeyle kuzuları emziriyor"
YEREL HABERLER (Özel) Çoban köpeğinden ders gibi vefa örneği Öksüz ...
Belediyeden MSB sınavına ücretsiz ulaşım desteği
YEREL HABERLER Belediyeden MSB sınavına ücretsiz ulaşım desteği
(Özel) Dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası, yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor Dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin en uzun yeraltı gölüne sahip mağara sessizliğe büründü
YEREL HABERLER (Özel) Dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası, yeniden ...
Muratpaşa'nın buğdayları başak verdi
YEREL HABERLER Muratpaşa'nın buğdayları başak verdi
Tarım dünyası akademinin birikimine talip Ali Çandır : "Akademik çalışmalar tozlu raflarda kalmasın"
YEREL HABERLER Tarım dünyası akademinin birikimine talip Ali Çandır ...
Antalya’da ’pencereden baktı’ kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da ’pencereden baktı’ kavgası: 3 yaralı
Pencereden içeriye bakma kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Pencereden içeriye bakma kavgası: 3 yaralı
Otomobil 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 ...
Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Balkon kapısını açmasına sinirlendiği annesini darbetti, erkek arkadaşını bıçakladı
YEREL HABERLER Balkon kapısını açmasına sinirlendiği annesini ...