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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülveren kura çekimine covid ertelemesi

İHA

Gülveren kura çekimine covid ertelemesi

Kepez Belediyesi’nin Gülveren Mahallesi’nde gerçekleştirdiği Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerine verilecek olan konutların yapımı sözleşme tarihinden bir yıl önce tamamlandı. Geçici kabulleri yapılan ve yapı kulanım izinleri alınan konutların, 22 Nisan’da noter huzurunda kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edilmesi planlanmıştı. Covid19 tedbirleri sebebiyle zorunlu olarak, söz konusu kura çekim işlemi ve daire teslimleri ileri bir tarihe ertelendi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 160 gecekondunun 40 yıla yakın yaşadığı mülkiyet sorununa çözüm üreten Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı. 137 hak sahibine 306 dairenin verileceği Gülveren Kentsel Dönüşümü, planlanan tarihten 1 yıl önce tamamlanmasıyla Türkiye’de en hızlı biçimde ilerleyen kentsel dönüşüm modeli oldu. 16 Ocak 2020’de yapım ihalesi gerçekleştirilerek, 6 Nisan 2021’de konutların geçici kabulleri yapıldı. 14 Nisan 2021’de de yapı kullanım izin belgeleri verilen konutlar tamamlandı.

“Gülveren’e konforlu yaşam”
Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, sıra hak sahiplerinin kura çekilişine geldi. Kepez Belediyesi tarafından 22 Nisan Perşembe günü yapılması planlanan hak sahipliği kura çekilişi 14 Nisan 2021 tarih ve 31454 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi çerçevesinde ‘Covid19 Tedbirleri’ kapsamında başka bir tarihe ertelendi. Kepez Belediyesi, salgının seyrine göre verilecek izinler çerçevesinde ileriki tarihlerde yapılacak olan kura çekilişi için hak sahiplerini yer ve tarih konusunda bilgilendirecek.

“137 hak sahibine 306 ücretsiz daire”
Kentsel Dönüşüm Projesi’nin inşaat yapım işi ihalesi, ‘konut yapımı karşılığında arsa satış’ modeli şeklinde kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirildi. İhale Kepez Belediyesi’nin şeffaflık ilkesi gereği TV kanalları ile internet üzerinden canlı olarak yayınlandı. 3 Şubat 2020’de başlayan proje, 6 bloktan, 317 konut alanı, 37 bin 647 metre kare toplam inşaat alanından oluşuyor. 65 bin 911 metre kare alanın tamamı; 14 bin metre kare konut alanı,17 bin 147 metre kare ticaret alanı, 9 bin 115 metre kare ilkokul alanı, 3 bin 500 metre kare kültürel tesis alanı 6 bin 342 metre kare park alanını kapsıyor.

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