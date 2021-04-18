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(Özel) Doktorun 'Bu hastalık erken öldürür' sözleri hayatını değiştirdi Yanlış istenilen tahlil sonucu akromegali (büyüme hormonu fazlalığı) hastası olduğunu öğrendi Hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Sema Doğan, dağcılık eğitimi aldı, en büyük hedefini ise Everest’e tırmanmak olarak belirledi

İHA

(Özel) Doktorun 'Bu hastalık erken öldürür' sözleri hayatını değiştirdi Yanlış istenilen tahlil sonucu akromegali (büyüme hormonu fazlalığı) hastası olduğunu öğrendi Hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Sema Doğan, dağcılık eğitimi aldı, en büyük hedefini ise Everest’e tırmanmak olarak belirledi

Antalya’da yaşayan 36 yaşındaki Sema Doğan, 6 yıl önce kontrol amaçlı gittiği hastanede tıbbi sekreterin bilgisayarda yanlış bir tahlil istemesi sonucu akromegali (büyüme hormonu fazlalığı) hastası olduğunu öğrendi. Doktorun “Bu hastalık erken öldürür” sözleri üzerine hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Doğan, dağcılık eğitimi aldı. Doğan, en büyük hedefini ise Everest’e tırmanmak olarak belirledi.
Konyaaltı ilçesinde yaşayan memur Sema Doğan, 6 yıl önce kontrol amaçlı bir hastaneye gitti. Bu sırada tıbbi sekreter doktorun istediği tahlillerden farklı olarak Doğan’a başka bir tahlil daha vermesini istedi. Tıbbi sekreterin bilgisayarda farkında olmadan istediği tahlilin sonucunda Sema Doğan, akromegali hastası olduğunu öğrendi. Yanlışlıkla istenen tahlil sonrası bir dizi daha test yapılan Doğan’ın vücudunda growth (büyüme) hormonunun fazla olduğu belirlendi. Tetkiklerde akromegali teşhisi net olarak konulan Doğan, vücudunun büyüme hormonunu fazla salgıladığını öğrendi.

Hayatını değiştirdi
Hastalığının adını ilk kez duyan Doğan, doktoruna sorduğunda, ’Bu hastalık erken öldürür’ sözleriyle şok oldu. 6 yıldır tedavi sürecini devam ettiren Doğan'ın vücudunda bu hastalıkla ilgili fiziksel bir değişiklik olmadı. Doktorunun sözlerinden etkilenen Doğan, hayatında değişiklik yapmaya karar verdi. Sema Doğan, kendini çocukluk hayali olan kaya tırmanışı noktasında geliştirmeye karar verdi. Antalya başta olmak üzere çeşitli kentlerdeki rotalarda tırmanış yapan Doğan, kamp çadırı kurarak doğada daha çok zaman geçiriyor. Nadir görülen hastalığını doğada unutan ve yaşama sıkı sıkıya bağlanan genç kadının en büyük hedefi ise Everest Dağı’na tırmanmak. Sema Doğan, Alanyalı olduğunu ama 3 yıldır Antalya’da yaşadığını söyledi.

Tahlil sonucu dönüm noktası oldu
Hastaneye rutin kontrolleri için gittiği esnada sekreterin yanlışlıkla istediği bir test sonucu hastalığını öğrendiğini anlatan Doğan, “Birçok testin ardından akremogali hastası olduğumu öğrendim. Ama bu süreçte dönüm noktam şu oldu. Hastalığı ilk kez duymuştum ve doktora nasıl bir hastalık diye sordum. Doktor bana, 'Bu hastalık erken öldürür' diye cevap verdi. O gün gerçekten çok üzüldüm ve dünyam başıma yıkıldı. Madem bu hastalık erken öldürüyorsa hayallerimi ertelememeye karar verdim. Yapmak istediklerimi yapmak için ayağa kalktım” diye konuşu.

"Olumlu etkiledi"
Daha sonra çocukluk hayali olan dağcılığı ertelememeye karar verdiğini dile getiren Doğan, “Gezmeyi, doğayı zaten çok seviyordum. Daha çok gezmeye başladım, şehir şehir gezdim. Kamp yapmayı, dağcılığı, tırmanışı ayrı bir seviyorum. Hastalığımın ardından daha fazla spor ve doğaya kendimi atmam beni olumlu etkiledi. Bana daha çok yaşam enerjisi verdi. Fiziksel olarak bir değişikliğim yok. Bu hastalığı anlayabilmek için fiziksel değişimlerin ortaya çıkması lazım ki tanı koyulabilsin. Benimki fiziksel değişim olmadan erken evrede tanı konuldu. Bu da sekreterin bir tahlili yanlış istemesi sonucu ortaya çıktı” dedi.

Hayali Everest
Hastalığını hiçbir zaman kafasına takmadığının altını çizen Sema Doğan, “Yapmak istediğim çok şey var. Her dağcının hayali olduğu gibi bizim de Everest’e tırmanmak gibi bir hayalimiz var. Ama önce alt yapıyı hazırlamam gerekiyor. İnşallah o hayalimi de gerçekleştireceğim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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