Bir hafta önce öldü sanılıp kapısına gelen polislere "Ben iyiyim" diyen adam ölü bulundu Adamın yalnız yaşadığı dükkanının kapısında ise ‘Uğrayamıyorsan borcunu gönder’ yazılı not bulundu

Antalya’da bir hafta önce öldü sanılıp yalnız yaşadığı dükkanına gelen polislere ‘Ben iyiyim’ diyen 61 yaşındaki adamı, bu hafta dükkanda ölü bulundu. Dükkanın kapısında polisin bulduğu ‘Uğrayamıyorsan borcunu gönder’ notu ise dikkat çekti.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 732. Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki dükkanda yaşandı. Yaklaşık 5 yıldır dükkanda yaşayan emekli Nihat Büyüten’den (61) geçtiğimiz pazartesi günü haber alamayan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polise kapıyı açan Büyüten, öldüğünün sanıldığı söylenince ‘Ben iyiyim’ dedi. Olaydan 6 gün sonra Mahalle Muhtarı Hasan Kahraman, dükkanın kapısının açık olduğunu görünce Büyüten’e seslenmek istedi. Kapıdan içeri baktığında adamın yerde hareketsiz yattığını fark eden Kahraman, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Büyüten’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri dükkanda yaptığı incelemede ise kapının girişinde bir maket isminin yazdığı ‘Uğrayamıyorsan borcunu gönder’ notunu gördü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Nihat Büyüten’in cenazesi ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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