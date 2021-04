Çevrimiçi ramazan eğlenceleri sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin her akşam online olarak gerçekleştirdiği Ramazan eğlenceleri devam ediyor. Düşevi Tiyatro'sunun sahnelediği 'Karagöz ile Hacivat' canlı performans gösterisi izleyenlere keyifli saatler yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ramazan Etkinlikleri; bu yıl pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Özel Tiyatroları desteklemeyi de amaçlayan etkinlikler her akşam farklı gösterilerle devam ediyor.



“Anlamlı mesajlar”

Dün akşam evlere konuk olan Düşevi Tiyatro Grubu’nun canlı performansı ‘Hacivat ile Karagöz’ ilgiyle izlendi. Hacivat ile Karagöz kahramanları gösteri boyunca çocuklara anlamlı mesajlar verdi. Hacivat ile Karagöz’ün dilinden pandemi önlemleri, sosyal mesafe kuralları eğlenceli bir şekilde anlatıldı.



“Çevrimiçi etkinlikler”

Ramazan ruhunu yaşatmak amacıyla özel olarak hazırlanan ve farklı tiyatro gruplarının yer aldığı “Çevrimiçi Ramazan Eğlenceleri” Ramazan ayı boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

