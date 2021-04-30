Sağlık Bakanı Koca: "Sputnik V aşısının acil kullanımına onay bugün verildi"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının acil kullanımına onayın bugün verildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının acil kullanımına onayın bugün verildiğini açıklayarak, "En kısa sürede bu aşı ülkemizde kullanılmaya başlanacaktır. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.

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