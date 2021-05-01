Antalya'da caretta caretta ölüsü sahile vurdu

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ölü caretta caretta cinsi kaplumbağa, sahile vurdu.

Muratpaşa İlçesi Lara sahiline sabah saatlerinde caretta caretta ölüsü, kıyıya vurdu. Çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenen caretta carettanın sahilden alınması için belediye ekiplerine haber verildi. Ekiplerce sahilden alınan caretta caretta uygun bir alana gömüldü.

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