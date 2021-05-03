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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor

DHA

Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın dünyaca ünlü otellerinde mayıs ayında yüzde 90 doluluk beklenirken, Rusya'nın 1 Haziran'a kadar charter uçuşları durdurması ve Türkiye'deki tam kapanma nedeniyle oran yüzde 30'lara geriledi. İl genelinde 100 bin yabancı turist misafir ediliyor. Türk turistlerin ise daha çok yazlık ev sahiplerinden oluştuğu kaydedildi.
Türkiye'de, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a yaklaşık 3 haftalık tam kapanma döneminde TÜRSAB'a bağlı seyahat acenteleri ve turizm sektörü temsilcilerinin veri ve tahminlerine göre Antalya'da 100 binin üzerinde yabancı turist, 10 bin de Türk misafir olduğu kaydedildi. Ancak Türk misafirlerin önemli bölümünün kendine ait yazlıkları bulunduğu belirtildi.
Geçen yıl koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olduktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve dünya turizm sektörü açısından da örnek teşkil eden Güvenli Turizm Sertifikası kapsamında temizlik, mesafe ve maske başta olmak üzere 150'ye yakın kriterin uygulandığı Antalya otellerinde, yerli ve yabancı turistlere 'Safe Tourism (Güvenli Turizm)' programı uygulanıyor.
GÜNDE 100 BİN KİŞİ GELİYORDU
Koronavirüs öncesi yaz aylarında günde 100 bin turistin geldiği Antalya'da, yaklaşık 20 günlük süreç için toplamda 100 binin biraz üstünde turist konaklıyor. Az sayıdaki yabancı turist, beş yıldızlı otellerin sahilleri veya havuzlarında sosyal mesafeye uygun hazırlanan şezlonglarda güneşleniyor, deniz veya havuza giriyor. Restoranlarda ise eskiden olduğu gibi açık büfeden yemeği kendileri alamıyor, talep ettikleri yemekler otel görevlileri tarafından veriliyor. Gün içinde yoga, dart, voleybol, tenis gibi çeşitli sportif etkinlikler yapabiliyor. Tam kapanma dönemini otelde geçiren Türk misafirler ise işlerini online yürütebiliyor.
OBAMA'NIN KONAKLADIĞI OTEL
2015 yılında düzenlenen G-20 Zirvesi'nde dünya liderlerine ev sahipliği yapan ve dünyanın en lüks otellerine sahip Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın da konakladığı Calista Luxury Hotel, tam kapanma sürecinde Ukrayna, Polonya, Belarus, Romanya, Rusya ve Türkiye'den misafirlere hizmet veriyor.
YÜZDE 90 BEKLENTİ VARDI
Mayıs ayının Antalya'daki otelciler açısından sezonun başlangıcı anlamına geldiğine işaret eden Calista Luxury Genel Müdürü Ali Kızıldağ, "Çok ciddi, güzel doluluklar bekliyorduk. Özellikle Rusya'nın aldığı erteleme kararı ve akabinde bizim tam kapanma kararımızla birlikte mayıs ayında çok ciddi düşüşler yaşadık. Yüzde 90'lara varan doluluk beklentilerimiz bir anda yüzde 30'lara düştü. Mayıs geneli ise yüzde 30 görünüyor" dedi.
RUSLARIN PASKALYA BAYRAMI
An itibariyle Rusların Paskalya Bayramı nedeniyle bir doluluk olduğundan bahseden Kızıldağ, "Ukrayna, Romanya, Polonya, biraz da Belarus üzerinden Türkiye'ye gelen Rus misafirlerden dolayı otelimizde an itibarıyla yüzde 50 doluluk var, ancak ay ortalamamız tabii ki daha düşük. Bu kapanma nedeniyle Türkiye'den de uzun süreli konaklamalı misafirler ağırlıyoruz. Ama bunların sayısı çok değil. Yaklaşık 20 odada Türk misafirimiz bulunuyor" diye konuştu. 
TÜRKLERDEN AZ SAYIDA UZUN DÖNEM TATİL
Mayıs ayının bu şekilde geçeceğinin göründüğünü dile getiren Kızıldağ, Türk misafirlerin bir kısmının bayram dönemi için rezervasyon yaptıranlar, bir kısmının da uzun dönemli kapanmayı evlerinde yaşamak yerine hem tatil yapıp hem de tatil zamanında işlerini online yürütme imkanı olanlar olduğunu söyledi. Kızıldağ, seyahat acenteleriyle yapılan istişarelere göre Türk misafirlerin bu dönemde Antalya'daki otellere talebinin çok fazla olmadığını kaydetti. Haberlerde ise özellikle büyükşehirlerden sahillere doğru trafik akışı izlendiğini gördüklerini anlatan Ali Kızıldağ, "Ama bunların büyük bölümünün yazlık evleri olan Türk misafirler olduğunu düşünüyorum. Ve yine büyük bölümü Ege kıyılarına doğru gitti. Antalya'ya bu anlamda çok fazla Türk misafir geldiğini tahmin etmiyorum. Belki 5 bin, maksimum 10 bin kişidir" dedi.
İNSANLAR KURALLARA ALIŞTI
Güvenli Turizm Sertifikası uygulamaları ve misafirlerin mesafe, hijyen ve maske gibi kurallara uyumuyla ilgili de bilgi veren Kızıldağ, şöyle konuştu:
"Pandemi süreci zaten bütün dünyada hem şirketler hem bireyler tarafından prosedürler, protokoller, hijyen, mesafe ve maske kurallarının uygulanmasıyla geçtiği için kendi ülke ve evlerindeki disiplinleri biz otellerimizde daha gelişmiş düzeyde uyguluyoruz. Onlar da alıştıkları bir düzen olduğundan herhangi bir uyum sorunu çekmiyorlar. Zaten Sağlık, İçişleri, Kültür ve Turizm bakanlıklarının genelgeleriyle hem yöneticilerimiz hem çalışanlarımız üst düzeyde bu konuda eğitimli. Misafirlerimizle iletişimimizde de bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Misafirler bu konulara çok ciddi uyum gösteriyor. Bir de alışkanlıklar var, kendi ülkelerinden alışkın olduklarından herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz."
Tatil için Antalya'yı tercih eden Ukrayna'dan Martynchuk ve Polonya'dan Vafidis çiftleri, Antalya'ya her sene geldiklerini belirterek, Türkiye'deki tam kapanma kararından dolayı önce biraz korktuklarını, ancak oteli önceden tanıdıkları, hijyen ve mesafe gibi kurallar uygulandığı için de güvendiklerini söyledi. Çok mutlu olduklarını da belirten turistler, her otelin Safe Tourism sertifikası almasının çok iyi olduğunu, tatil dönüşünde de herkesin Antalya'ya, Türkiye'ye gelip rahatça tatil yapabileceğini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-05-03 14:17:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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