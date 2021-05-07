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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da ölüme terk edilen köpeklere mahalleli sahip çıktı

İHA

Antalya’da ölüme terk edilen köpeklere mahalleli sahip çıktı

Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi yakınlarında ormana bırakılarak ölümü terk edilen köpeklere Ürünlü köyü muhtarı ve halkı sahip çıktı.
Ürünlü Mahallesi sakinleri örnek bir davranışa imza attı. Vatandaşlar, Ürünlü Mahallesi yakınlarında bırakılan ve açlıktan yürüyemeyecek hale gelen köpekleri mahalleye getirerek beslemeye başladı. Köyün ormanlarına bırakılan 10 köpek, ölmek üzereyken Ürünlü Mahallesi muhtarı ve mahalle halkı tarafından bulundu. Muhtar Yamansoy ve mahalle halkı köpekleri mahalleye getirdi. Muhtar ve mahalle halkı tarafından kepeklere yiyecek vererek köpekleri ölmekten kurtardı. 3 köpek iske sahiplendirildi. Diğer köpekler köylüler tarafından bakılıp seviliyor.
Ürünlü mahallesi muhtarı Nutfullah Murat Yamansoy, birkaç gün önce mahalle yakınlarında kimler tarafından bırakıldığı belli olmayan 10 civarında köpeğe rastladıklarını, köylülerin de köpekleri kurtlar parçalamasın diye sahip çıktığını söyledi. Bazılarının hasta olduğunu ve açlıktan halsiz kalarak bellerinin yapıştığını söyleyen Yamansoy, “Köyümüze çok sayıda köpek bırakıldı. Bu alışkanlık haline geldi. Köpekler aç kalmış ve zayıflamış, her yerde yiyecek arıyorlar. Biz elimizden geldiğince, imkanlar ölçüsünde bu köpekleri besledik, yem verdik. Köpeklerden 3 tanesini mahalle halkı sahiplendi. Köpekleri ölüme terk etmedik. Gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

“Köpekleri salanlarda hiç mi vicdan yok”
Köpekleri özellikle gece saatlerinde saldıklarını anlatan Yamansoy, “Yetkililere sesleniyorum. Bunlara sahip çıksınlar. Büyükşehir ve İbradı Belediyesi bunları götürüp barınaklarda belesinler. Bunları salanlar insan olamazlar. Bakılamayan köpekler rezil durumda. Bazıları hasta. İnsanlardan kaçmıyorlar. İnsanlara alışkınlar. Hepsi uslu. Bir haftada köyümüz köpek istilasına uğradı. Her gün köpek sayısı artıyor" dedi.
Ürünlü köyü halkından Aslıhan Yamansoy Ekinci, sokak hayvanlarının Ürünlü’nün yıllardır sorunu haline geldiğini ve sokak hayvanlarının yardım beklediğini söyledi. Kendisinin de Antalya’da köpek beslediğini söyleyen Ekinci, “Hayvanların bazılarının ayakları sakat. Ürünlü köyünden bu hayvanları alsınlar. Bir barınağa yerleştirsinler. Bir gecede 10 köpek salmışlar. Hayvanlar ölüme terk edilmiş. Bu hayvanları her gün beslemeye çalışıyoruz. Hayvanlar halsizler. Yürüyemiyorlar. Bizimde iki tane köpeğimiz olmasına rağmen bunlardan bir tanesini bizde sahiplendik. Hayvan severlere ve tüm yetkililere sesleniyorum. Bu hayvanları alıp barınaklara götürülerek tedavi altına almalarını istiyorum” diye konuştu.

“Ölünceye kadar bakacağım”
Mahalleye salınan köpeğin bir tanesine sahiplenen Ramazan Yavuz, “Benim adım Ramazan Yavuz. Bir köpeğe ben sahiplendim. Adını Rambo koydum. Bu köpekleri salanlarda hiç mi vicdan yok. Bunlar insanlıktan çıkmışlar. Bu mübarek günde bu köpekler salınır mı. Ben bunu evlatlık edindim. Ben buna bakıyorum. Herkes merhametli olsun. Bu hayvanlar dosttur. Gözüm gibi bakıyorum. Ölünceye kadar da bakacağım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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