(Özel) Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış Önce turistler ile top oynadı, sonra iki Rus turistin topunu dişleri ile keserek patlattı

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili tam kapanma kararının 10. gününde yine ıssızlığa teslim oldu. Kilometrelerce uzunluktaki sahilde 2 Rus turist ile önce futbol topu oynayan sokak köpeği, bir süre sonra topu dişleri ile keserek turistleri şaşırttı. Köpeğin davranışına anlam veremeyen turistler, eğlencelerine topsuz devam etmek zoruna kaldı.

Son haftalarda artan korona virüs vakalarının ardından ülke genelinde alınan 17 günlük tam kapanmanın 10. gününde Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili turistlere kaldı. Vatandaşların kısıtlama dolayısı ile gelmediği sahilde yine ıssızlık hâkim oldu. Hava sıcaklığının 35 dereceye, deniz suyu sıcaklığının 21 dereceye çıkmasını fırsat bilen turistler ise güzel havanın tadını çıkarmak için sahile koştu. Kilometrelerce uzanan sahildeki turist sayısının elle sayılır sayıda olması şaşkınlık oluşturdu.



Önce oynadı, sonra patlattı

Bazı turistler denize girip yüzerken, bazıları ise sıcak kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Bazılarının ise ağaç diplerinde gölgelendiği görüldü. Öte yandan sahilde turistlere eşlik eden bir köpeğin davranışları ise şaşkınlık oluşturdu. Siyah renkli köpek önce turistler ile futbol topu oynadı. Köpek zaman zaman denize kaçan topun peşinden giderek topu daha da ileri taşıdı. Bunun üzerine turistlerden birisi suya atlayarak köpeğin arkasından yüzüp topun uzağa gitmesine engel oldu. Rusya’dan gelen iki turist ile kumsalda bir süre top oynayan köpek, daha sonra topu dişleri ile keserek patlattı. Toplarının patladığını gören turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Turistler, eğlencelerine topsuz devam etmek zorunda kaldı.

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