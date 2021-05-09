(Özel) Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış Önce turistler ile top oynadı, sonra iki Rus turistin topunu dişleri ile keserek patlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış Önce turistler ile top oynadı, sonra iki Rus turistin topunu dişleri ile keserek patlattı

İHA

(Özel) Dünyaca ünlü sahilde sokak köpeğinden turistleri şaşırtan davranış Önce turistler ile top oynadı, sonra iki Rus turistin topunu dişleri ile keserek patlattı

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili tam kapanma kararının 10. gününde yine ıssızlığa teslim oldu. Kilometrelerce uzunluktaki sahilde 2 Rus turist ile önce futbol topu oynayan sokak köpeği, bir süre sonra topu dişleri ile keserek turistleri şaşırttı. Köpeğin davranışına anlam veremeyen turistler, eğlencelerine topsuz devam etmek zoruna kaldı.
Son haftalarda artan korona virüs vakalarının ardından ülke genelinde alınan 17 günlük tam kapanmanın 10. gününde Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili turistlere kaldı. Vatandaşların kısıtlama dolayısı ile gelmediği sahilde yine ıssızlık hâkim oldu. Hava sıcaklığının 35 dereceye, deniz suyu sıcaklığının 21 dereceye çıkmasını fırsat bilen turistler ise güzel havanın tadını çıkarmak için sahile koştu. Kilometrelerce uzanan sahildeki turist sayısının elle sayılır sayıda olması şaşkınlık oluşturdu.

Önce oynadı, sonra patlattı
Bazı turistler denize girip yüzerken, bazıları ise sıcak kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Bazılarının ise ağaç diplerinde gölgelendiği görüldü. Öte yandan sahilde turistlere eşlik eden bir köpeğin davranışları ise şaşkınlık oluşturdu. Siyah renkli köpek önce turistler ile futbol topu oynadı. Köpek zaman zaman denize kaçan topun peşinden giderek topu daha da ileri taşıdı. Bunun üzerine turistlerden birisi suya atlayarak köpeğin arkasından yüzüp topun uzağa gitmesine engel oldu. Rusya’dan gelen iki turist ile kumsalda bir süre top oynayan köpek, daha sonra topu dişleri ile keserek patlattı. Toplarının patladığını gören turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Turistler, eğlencelerine topsuz devam etmek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Huzurevindeki anneler unutulmadı
YEREL HABERLER Huzurevindeki anneler unutulmadı
368 promil alkollü sürücünün aracı refüje çıktı, 'Hatalı ben değilim' dedi Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü yine alkollü yakalandı
YEREL HABERLER 368 promil alkollü sürücünün aracı refüje çıktı, ...
Koronavirüsü yenen avukat: Bu hastalığa inanmayanlara itibar etmeyin
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen avukat: Bu hastalığa inanmayanlara ...
Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği
YEREL HABERLER Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği
Çocuklar sitenin bahçesinde yetiştirdikleri çiçekleri annelerine hediye etti
YEREL HABERLER Çocuklar sitenin bahçesinde yetiştirdikleri çiçekleri ...
Çekici üzerindeki araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı Gözaltına alınan 4 şüpheliye sokağa çıkma ihlalinden de 12 bin 600 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Çekici üzerindeki araçtan uyuşturucu ve tabanca ...
Yaralamalı trafik kazası sonrası ‘kim haklı’ tartışması
YEREL HABERLER Yaralamalı trafik kazası sonrası ‘kim haklı’ ...
Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi
YEREL HABERLER Kısıtlamada turistlerin deniz keyfi
‘Kimse birbirine selam vermiyordu’ deyip caminin duvarlarını el izleriyle dolduran genç serbest
YEREL HABERLER ‘Kimse birbirine selam vermiyordu’ deyip caminin ...
Boğaçayı'nda kuş yuvalarına rağmen offroad yapılmasına tepki
YEREL HABERLER Boğaçayı'nda kuş yuvalarına rağmen offroad ...
Eyüp Bülent Miran: “Kudüs davası yalnız değildir”
YEREL HABERLER Eyüp Bülent Miran: “Kudüs davası yalnız değildir”
Sinekle mücadelede yaz mesaisi başladı
YEREL HABERLER Sinekle mücadelede yaz mesaisi başladı
Bu mahallede her gün bir kadın 'komşuluk' için 30 kişilik yemek yapıyor "Komşu, komşunun külüne muhtaçtır" atasözünden esinlenip başlatılan projeyle yapılan yemekler, mahalle muhtarı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yaşlı ve evsiz vatandaşlara ulaştırılıyor Mahalle muhtarı Halil Ay: "Yemek yapan da, yiyen de mutlu"
YEREL HABERLER Bu mahallede her gün bir kadın 'komşuluk' için 30 ...
Palyaço kıyafeti giyen hemşireler hasta çocukları eğlendirdi
YEREL HABERLER Palyaço kıyafeti giyen hemşireler hasta çocukları ...
Konyaaltı’nda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın kaldırımı yenileniyor
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın ...
Finike’de sinevizyon gösterimi ile trafik eğitimi
YEREL HABERLER Finike’de sinevizyon gösterimi ile trafik eğitimi
Başkan Yücel’den Ahmet bebeğin annesine anneler günü sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Yücel’den Ahmet bebeğin annesine anneler günü ...
Meyve yüklü kamyon devrildi, şoför öldü
YEREL HABERLER Meyve yüklü kamyon devrildi, şoför öldü
Kaş Kınık Hali Projesi 3 hali tek çatı altında toplayacak
YEREL HABERLER Kaş Kınık Hali Projesi 3 hali tek çatı altında ...
Üniversitelilerden kadına şiddet filmi
YEREL HABERLER Üniversitelilerden kadına şiddet filmi
Antalyalı avukat gözyaşları içinde uyardı: "Korona beni kızımdan koparacaktı, bu hastalık gerçek, toplumu yanıltmasınlar" Takviye akupunktur tedavisine cevap verdi, hayata yeniden tutundu
YEREL HABERLER Antalyalı avukat gözyaşları içinde uyardı: "Korona ...
Balon balığı alımları bayramdan sonra başlıyor
YEREL HABERLER Balon balığı alımları bayramdan sonra başlıyor
Kadın emeği, e-ticaret ve mağazalarda yer alacak
YEREL HABERLER Kadın emeği, e-ticaret ve mağazalarda yer alacak
Yürüyüşe çıktığı kanyonda kaybolan turisti jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Yürüyüşe çıktığı kanyonda kaybolan turisti jandarma ...