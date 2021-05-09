(Özel) Bıçakladıkları şahsı kanlar içerisinde bırakıp kaçtılar Antalya’da tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanan şahıs, acı içinde yardım istedi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiler tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralı şahsın acı içerisinde yardım istemesi yürekleri burktu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1071. Sokak'ta saat 14.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ağacın altında bir kişinin kanlar içerisinde yattığını gören mahalle sakinleri durumu 112 sağlık ve 155 polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı şahsa ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Şahsın 112 ekiplerinden ilk isteği ise su oldu. Ekipler, gerekli müdahalenin yapılmasının ardından suyu vereceklerini söyledi.

Hacı isimli şahsın tartıştığı kişiler tarafından yüzünden ve başından bıçakla yaralandığı öğrenildi. Şahıs ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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