Ekip otosunu görüp kaçan çocuklara polisten şefkat anonsu “Gençler, sizleri seviyoruz hadi evinize dönün. Ceza yazmayacağız, polisten korkmayın”

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Antalya’da parkta oynarken ekip otosunu görerek korkup kaçan çocuklara, polis ekipleri ‘Gençler, sizleri seviyoruz hadi evinize dönün. Ceza yazmayacağız, polisten korkmayın’ şeklinde anonsla seslendi. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sakarya Polis Merkezine bağlı polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri kapsamında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde devriye gezerken, parklarda oynayan çocuklar bir anda kaçmaya başladı. Evlerinden uzaklaşıp geri dönmeyen çocuklar için iki polis memuru, “Gençler, sizleri seviyoruz hadi evinize dönün. Ceza yazmayacağız, polisten korkmayın’ diye, ekip otosundan anons geçti. Polis ekiplerinin ayrılmasının ardından çocuklar evlerine geri döndü.

O anlar ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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