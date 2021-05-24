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Başkan Böcek: " 13 bin çalışanımız var. Hiç kimsenin sendikasına karışmadım." Büyükşehir Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

İHA

Başkan Böcek: " 13 bin çalışanımız var. Hiç kimsenin sendikasına karışmadım." Büyükşehir Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 141 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Büyükşehir Belediyesi önünde sürdürülen grev ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Böcek, grev yapan bir işçi olduğuna dikkat çekerek, grev nedeniyle bir tek çalışanın bile hak kaybına uğramadığını vurguladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin tam kapanma nedeniyle zamanında gerçekleştirilemeyen Mayıs ayı olağan toplantısı yapıldı. Başkan Muhittin Böcek’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda 141 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Geçtiğimiz günlerde vefat eden İbradı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yörükoğlu için lokma dağıtılmasıyla başlayan meclis toplantısında Büyükşehir meclis üyelerinin imzasını taşıyan Filistin Bildirisi okundu. Bildiride İsrail’in Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail’in arefe günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinli’nin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan mefhum saldırılar kınandı.
Bildirinin okunmasının ardından partilerin grup sözcüleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek meclis üyelerinin gündeme getirdiği Hakİş Sendikası grevi konusunda da bilgi verdi. Başkan Böcek, iki yıldır Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde grev yapan bir işçi olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Belediyede 13 bin çalışanımız var. Hiç kimsenin sendikasına karışmadım. Belediye önünde grev yapan arkadaşlarımız 2 kişiydi. Biri emekli oldu, grev yapan bir kişi kaldı. Burada her partiden arkadaşlarım çalışmalarına devam etmektedir. Bunların altını çizerek söylüyorum. Listeler elimdedir. Biz Antalya’mızda ‘Ben sen yok biz birlikte yaparız’ dedik. Beraberce yürüyoruz. Şu an belediyede sadece 1 kişi grev yapmaktadır.”
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de Hizmetİş Sendikası’nın greviyle ilgili hukuki süreci anlattı. Tuncer, yaklaşık 2 yıldır süren bu grev neticesinde Büyükşehir Belediyesi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu çerçeve sözleşme kapsamında işçilere tüm haklarını verdiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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