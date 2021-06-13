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Küçük Duru'nun ölümüne neden olan sürücüye ev hapsi (3) - Yeniden

DHA

Küçük Duru'nun ölümüne neden olan sürücüye ev hapsi (3) - Yeniden


Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine,
'Küçük Duru'nun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı' haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle güncelleyerek yeniden geçiyoruz. ---------------------
(YENİDEN)Küçük Duru'nun ölümüne neden olan sürücüye ev hapsi Bülent TATOĞULLARISüleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, halasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Akça'ya (6) çarparak ölümüne neden olan sürücü Berna Yıldırım Başak'a, adli kontrol kararıyla birlikte ev hapsi verildi.
Kaza, cuma akşamı, Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Halası Rukiye Akça ile oyuncak almak için evden çıkan Duru Akça, yaya geçidine geldi. Halayeğen yolun karşısına geçmeye çalışırken, 2 araç durmasına rağmen Berna Yıldırım Başak, kullandığı otomobille durmayıp, Duru Akça'ya çarptı. Ağır yaralanan Duru, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalelerine rağmen Duru Akça yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Berna Yıldırım Başak gözaltına alındı. Ailesi tarafından morgdan alınan Duru Akça'nın cenazesi, dün Ermenek Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
'ARAÇLAR GÖRÜŞÜMÜ KAPATTI'
Yapılan kontrolde alkolsüz olduğu belirlenen Berna Yıldırım Başak, polisteki ifadesinde suçsuz olduğunu söyledi. Başak, "Güzergahımda gidiyordum. Önümdeki araçlar görüşümü kapattığı için yaya geçidindeki yayaları görmedim. Hızlı da değildim. Suçsuzum" dedi.
KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARI İÇİN EV HAPSİ
Berna Yıldırım Başak, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkan Başak hakkında, 1 ve 3 yaşlarında çocuklarının bulunması göz önüne alınarak, adli kontrolle ev hapsi kararı verildi. Ayrıca Başak'a, yurt dışı çıkış yasağı getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARISüleyman EKİN
2021-06-13 15:28:37

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