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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı’dan ucuz köfte uyarısı Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı: “Bu köftelerin 20 tanesini 5-10-15 TL’ye satıyorlar” “AVM ve marketlerde bu şekilde satılan köfteleri vatandaşlarımız almasın”

İHA

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı’dan ucuz köfte uyarısı Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı: “Bu köftelerin 20 tanesini 5-10-15 TL’ye satıyorlar” “AVM ve marketlerde bu şekilde satılan köfteleri vatandaşlarımız almasın”

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, markerlerde satılan ucuz köftelere karşı vatandaşları uyararak, “Şöyle bir köfte var; mekanlarda mix kıyma diyorlar. Bu köftelerin 20 tanesini 51015 TL’ye satıyorlar. Bu da 700800 grama geliyor. Bazıları 600 grama geliyor. Böyle bir köfte olmaz. Bunu satan bizim esnafımız değildir. AVM ve marketlerde bu şekilde satılan köfteleri vatandaşlarımız almasın” açıklamasında bulundu.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, zincir market ve AVM’lerde satılan ucuz köftelere karşı vatandaşları uyardı. Kendine ait işletmede gerçek anlamda bir köftenin nasıl olması gerektiğini uygulamalı olarak gösteren Yardımcı, makineden çekilen köftenin bir an önce yenmesi gerektiğini söyledi. İyi bir köftenin kıymasının hayvanın kaburgasından yapıldığını belirten Yardımcı, “İstersen bu köfteyi mangalda istersen tavada yap. Kasap köftesine hiçbir şey katılmaz. Sadece tuz katılır. Baharatlı isterlerse kendi özverimiz ile hazırladığımız baharatları katarız. Biz renginin peşinde değiliz. Doğal olan etin rengidir. Köfte damak zevkini anında veren bir gıda maddesidir. Ben kasaplarıma güveniyorum” açıklamasını yaptı.

"AVM ve marketlerde bu şekilde satılan köfteleri vatandaşlarımız almasın"
Zincir market ve AVM’lerde satılan mix köftelere karşı vatandaşları uyaran Yardımcı, “Bu köftelerin 20 tanesi 51015 lira fiyat veriyorlar. Bu da 700800 grama geliyor. Bazıları 600 grama geliyor. Böyle bir köfte olmaz. Bunu da satan bizim esnafımız değildir. AVM ve marketlerde bu şekilde satılan köfteleri vatandaşlarımız almasın. Çünkü ağızdan aldığın için direkt insan vücudundan kana karışan maddedir. Et dediğin zaman akla protein gelir. Kasaptan aldıkları zaman tedirgin oldukları bir durum olursa beni arasınlar. Nereden alınırsa alınsın biz ona müdahale deriz. Hiçbir kasap köfteye ekmek katarak tezgahında bekletmez. Ama özel istek üzerine olursa orada kiloda 100 gram ekmek katılır. Özel siparişlere katıyoruz. Bunu da müşteri talep ediyor” ifadelerine yer verdi.

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