Antalya’da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi

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Antalya’nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan hortum bir otelin bahçesini adeta savaş alanına çevirdi.

Sabah saat 07.00 sıralarında Belek turizm bölgesinde deniz üzerinde oluşan dev hortum denizden karaya doğru ilerleyerek, Boğazkent Mahallesi'nde bir otelin bahçesini adeta savaş alanına çevirdi. Otel içinden cep telefonuyla çekilen görüntülerde bahçedeki şemsiyelerin hortumun şiddetiyle parçalanıp savrulması saniye saniye kaydedildi. Yaklaşık 3 dakika devam eden hortum daha sonra etkisini kaybederken, geriye dağılmış haldeki bahçe kaldı. Oturma gruplarının ve şemsiyelerin parçalandığı otel bahçesinde zarar görmedik alan kalmazken, kimsenin burnunun bile kanamaması teselli kaynağı oldu.

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