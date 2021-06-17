Otopark cinayeti şüphelisi tutuklandı Zanlının 4 ayrı suçtan arama kaydının olduğu öğrenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otopark cinayeti şüphelisi tutuklandı Zanlının 4 ayrı suçtan arama kaydının olduğu öğrenildi

İHA

Otopark cinayeti şüphelisi tutuklandı Zanlının 4 ayrı suçtan arama kaydının olduğu öğrenildi

Antalya’da otopark meselesi yüzünden çıkan kavgada tartıştığı kişiyi öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının yapılan sorgusunda 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan sitede oturan annesinin yanına ziyarete gelen Halil İbrahim D., aynı sitede oturan inşaat firması sahibi Erkan Şahin ile otopark yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Halil İbrahim D., yanında taşıdığı bıçakla Erkan Şahin’i çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Erkan Şahin’in kanlar içerisinde yerde yattığını gören komşuları durumu 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı. Şahin’in hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Şahin’i bıçaklayarak kaçan şahıs, olay sonrası Hurma Mahallesi’nde bulunan baba evinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahsın, yapılan sorgusunda 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı bir AB’nin, çekim ve güç merkezi hedefine ulaşması da mümkün değildir” “Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz” "Birliğin içerisinde düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz" "Avrupa Birliği’nin Üsküp ve Tiran ile üyelik müzakerelerine başlama kararı alması doğru yönde atılmış bir adımdır. Ancak alınan kararın halen hayata geçirilmemesi büyük bir eksikliktir"
YEREL HABERLER Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet ...
Kemer'de park ve bahçelere bakım çalışması
YEREL HABERLER Kemer'de park ve bahçelere bakım çalışması
(ÖZEL) 'Binbir surat' hırsızlık şüphelisi polisler tarafından böyle yakalandı Çaldığı motosiklet üzerinde polise yakalanan hırsız ne olduğunu anlayamadı Her seferinde farklı kıyafetle hırsızlık yapan şüpheli üzerinde bu kez belediye personeli kıyafetiyle ortaya çıktı
YEREL HABERLER (ÖZEL) 'Binbir surat' hırsızlık şüphelisi polisler ...
Antalya’da su altında romantik evlilik teklifi
YEREL HABERLER Antalya’da su altında romantik evlilik teklifi
Güvenli turizm altyapısını incelemek üzere Türkiye´ye gelen Rus heyeti çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Güvenli turizm altyapısını incelemek üzere Türkiye´ye ...
Karton yüklü kamyonet seyir halindeyken alev alev yandı 6 ay önce aldığı kamyoneti hurdaya döndü Kamyonetin yanma görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Karton yüklü kamyonet seyir halindeyken alev alev ...
Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor
YEREL HABERLER Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor
Başkan Böcek'den raftingcilerde ekipman desteği
YEREL HABERLER Başkan Böcek'den raftingcilerde ekipman desteği
Kent Konseyi’nden Lara Kent Parkı ve Yamansaz’a inceleme gezisi
YEREL HABERLER Kent Konseyi’nden Lara Kent Parkı ve Yamansaz’a ...
‘Sahilde Sinema Var’ kahkaha ile başladı
YEREL HABERLER ‘Sahilde Sinema Var’ kahkaha ile başladı
İntihar için 3'üncü kattan atladı, tenteye düşüp yaralandı 
YEREL HABERLER İntihar için 3'üncü kattan atladı, tenteye düşüp ...
Müzik Akademisi öğrencilerinden aileleri için konser
YEREL HABERLER Müzik Akademisi öğrencilerinden aileleri için konser
Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama başladı Antalya OSB'de aşı için uzun kuyruklar oluştu OSB Başkanı Ali Bahar : “Türkiye’de ilk aşı getiren Organize Sanayi Bölgelerinden biriyiz”
YEREL HABERLER Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama başladı Antalya ...
Pompalı tüfekle polislere ateş açan sanığa tahliye
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle polislere ateş açan sanığa tahliye
Başkan Uysal, Adana’da düzenlenen kooperatifler zirvesine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Uysal, Adana’da düzenlenen kooperatifler ...
Çavuşoğlu: Sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan Güneydoğu Avrupa var/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan ...
Poşet sanılan deniz canlısı, nadir görülen kaplumbağa salyangozuymuş
YEREL HABERLER Poşet sanılan deniz canlısı, nadir görülen kaplumbağa ...
Wreckage of the German ship sank in 1938 has come to light
YEREL HABERLER Wreckage of the German ship sank in 1938 has come to ...
Çavuşoğlu: Sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan Güneydoğu Avrupa var/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan ...
Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı’na ek bina
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi ...
Çavuşoğlu: Sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan Güneydoğu Avrupa var
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan ...
Havuzlardaki yoğunluğa dikkat Prof. Dr. İbrahim Atmaca: "Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi kuralı devam etmeli" "Bilgisayar destekli dozaj ve kontrol sistemleri tercih edilmeli"
YEREL HABERLER Havuzlardaki yoğunluğa dikkat Prof. Dr. İbrahim ...
'Erkeksen dışarıya gel' diye çağırıp öldürdü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER 'Erkeksen dışarıya gel' diye çağırıp öldürdü (2)- ...
Geri manevra yaptığı traktörüyle dereye yuvarlanıp öldü
YEREL HABERLER Geri manevra yaptığı traktörüyle dereye yuvarlanıp ...