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Eski eş katili: Bıçağı aldığımda aklımın bir kenarında öldürme düşüncesi vardı

DHA

Eski eş katili: Bıçağı aldığımda aklımın bir kenarında öldürme düşüncesi vardı


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da boşandığı Neslihan Yılmaz'ı (36), boğazını 5 bıçak darbesiyle keserek öldüren Anıl Karaman (39), duruşmadaki ifadesinde, "Neslihan ölmek istiyordu. Bıçağı av bayiinden aldım. Bıçağı evin ihtiyaçları için aldığım gibi aklımın bir kenarında da öldürme düşüncesi vardı" dedi.
Olay, 2 Kasım tarihinde gece yarısı Muratpaşa ilçesi, Kundu ormanlık alanında meydana geldi. 112 Acil Servisi'ni arayan Anıl Karaman, boşandığı Neslihan Yılmaz'ı öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetin ardından eski kayınbiraderi İsmet Yılmaz'ın evine giden Anıl Karaman, "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" diyerek eski eşi Neslihan'ı öldürdüğünü söyledi. Ormanlık alana giden polis ve sağlık ekipleri, Neslihan Yılmaz'ın boğazı kesilmiş halde cansız bedenini buldu. Polis ekipleri, İsmet Yılmaz'ın evinde Anıl Karaman'ı gözaltına aldı. Karaman, polise verdiği ilk ifadesinde, 8 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Karaman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
ÜÇÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Anıl Karaman, koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şikayetçiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanık Anıl Karaman mahkemeye, 5 sayfalık yeni bir savunma sundu. Savunmasında, yaşanan olay nedeniyle herkesten özür dileyen ve kimsenin canına bilerek kastetmediğini öne süren Anıl Karaman, "Dilekçede yazdıklarımı şu an tam hatırlayamıyorum. Eşimi öldürdüğümde sağlıklı düşünemiyordum. Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanım, her şeyi çocuklarımı almak için yaptım. Bir defasında çocuklarımı almak istedim, Neslihan buna sinirlendi ve polisi çağırdı. Polis geldi olayı aile içi bir mesele olduğunu söyleyip gittiler" dedi.
'NESLİHAN ÖLMEK İSTİYORDU'
Eşinin çocuklara bakamadığını ve kendisine verilmesine rıza gösterdiğini öne süren Anıl Karaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ancak eşimin ağabeyi bu duruma engel oldu. Olayda kullandığım bıçağı Edirne'deyken bir av bayiinden satın almıştım. Bu bıçağı satın alırken evin ihtiyacı için aldığım gibi, aklımın bir kenarında da öldürme düşüncesi vardı. Durumun buraya gelmemesi için çok mücadele ettim. Olay öncesinde Neslihan'ın videosunu çektim, onun ruh halini çekmeye çalıştım, çünkü ölmek istiyordu."
'TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDEN YARGILANSIN'
Neslihan Yılmaz'ın ağabeyi İsmet Yılmaz'ın avukatı Mine Tanrıverdi ise sanığın olayda kullandığı bıçağı av bayisinden alması, araç kiralaması, internette arama motorunda yaptığı arama ve telefon mesajlarının, olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini gösterdiğini savundu. Tanrıverdi, sanığın tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-06-17 17:12:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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