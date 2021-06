Antalya'daki turizmcilerde Rusya kararı sevinci

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)RUSYA'nın koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye uyguladığı uçuş kısıtlaması, Rus heyetin Antalya'da yaptığı incelemelerin ardından kaldırıldı. Heyet, inceleme yaptığı her otelde dosyalarla dolu klasörlerle karşılandı. Heyetin klasörler karşısında şaşkınlık yaşadığı öğrenilirken, temmuz ayında 1 milyonun üzerinde Rus turist bekleniyor. Rusya'nın 22 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye tüm uçuşlarını başlatma kararı, hareketli günlere hazırlanan turizm sektöründe sevinçle karşılandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir Türkiye'ye olan uçuşlara kısıtlama getiren Rusya, alınan önlemleri yerinde incelemek için 7 kişiden oluşan inceleme heyetini 17 Haziran günü turizm kenti Antalya'ya gönderdi. Antalya Havalimanı'na gelen heyet, ilk olarak havalimanındaki önlemleri inceledi. Rus heyete, Sağlık Bakanlığı bürokratları ve Bilim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

KLASÖRLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR

Rus heyet ikinci adres olarak Antalya'nın Side bölgesindeki 3-4 yıldızlı otellere gitti. Buralara düzenlenen sürpriz inceleme sonrasında müze ve ören yerlerini de denetleyen Rus heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı otele geldi. Otelin girişinden odalara, restorandan havuza kadar her alanı tek tek inceleyen heyet, alanlarda kullanılan dezenfektanların kimyasal içeriklerini sorguladı. Laboratuvar sonuçlarını inceleyen heyetin önüne 4 klasör konuldu. Klasörlerin içinde; oteldeki tüm personelin sağlık raporları, aşıları, tesisin daha önce geçirdiği denetimler, alanda kullanılan kimyasalların analiz raporları, personele verilen koronavirüs eğitim sertifikaları gibi çok sayıda resmi belge yer aldı. Klasörleri görünce şaşkınlığını gizleyemeyen heyet, Antalya'da incelemeye gittikleri her tesiste benzer klasörlerle karşılaştı. Rus heyetin ülkelerine dönmesiyle birlikte dün akşam saatlerinde, iki ülke arasındaki kısıtlamanın 21 Haziran itibariyle kaldırıldığı açıklandı. Rusya'nın 22 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye tüm uçuşlarını başlatma kararı, hareketli günlere hazırlanan turizm sektöründe sevinçle karşılandı.

OTELLERE DETAYLI İNCELEME

Heyeti otelde ağırlayan ve tüm incelemeyi yakından takip eden otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ da kararın ardından sevindiklerini söyledi. Kararın ardından rezervasyonların bir anda arttığını belirten Kızıldağ, operasyonu güzel yönettiklerini ve zaten mevcutta alınan önlemleri bir kez de Rus heyete gösterdiklerini söyledi. Belgeler ve alanda incelemeler yapıldığını belirten Kızıldağ, "Otelimizi çok detaylı incelediler. Zaten tüm turizmciler ileri boyutlarda önlemler almıştı. Bunlar canlı olarak görünce ikna oldular. Raporlama süreci çok hızlı çalıştı. Heyet gider gitmez uçuş kısıtlaması kaldırıldı. Heyet klasörlerle raporları görünce 'Adamlar gerçekten bu işi yapmış' dediler. Bizde gerçekten bu işi yaptığımızı düşünüyoruz Türk turizmcileri olarak" dedi.

Sezonun hafta başından itibaren hızlı bir akışa gireceğinden söz eden Kızıldağ, "Temmuz ayında 1 milyonu aşan Rus turist ağırlarız. Yaz sezonu, en yoğun olan sezonumuzdur. Sezon uzayacak. Toplantı ve seminer turizmi de hareketlenecek. Aralık sonuna doğru Christmas var. Sezonu çok az bir kayıpla kapatacağız" diye konuştu.

TURİZM SEZONU UZAYACAK

Türkiye'ye Rus tatilci getiren en büyük tur operatörlerinden birinin operasyon müdürü olan Yeliz Bilgin Ezici ise bu olumlu kararı beklediklerini söyledi. Koronavirüs öncesinde sezonda ortalama 1 milyon 300 bin civarında turisti ağırladıklarını belirten Ezici, "Geçen sene tatil yapamayan ve bu yıla tatilini aktaran çok fazla turist vardı. Bu sebeple beklenti yüksekti. Bu sezon biz en azından sezon boyunca 700 bin civarı Rus tatilci getirebileceğimizi düşünüyoruz. Kış sezonuyla birlikte de bu sayının 750800 bin olacağını tahmin ediyoruz. Bizce sezon önümüzdeki yılın nisan ayına kadar uzayacaktır" şeklinde konuştu.

'MUTLULUKLA KARŞILIYORUZ'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Rusya'nın kararının, hem ülkeye gelecek Rus turistler hem de turizmciler açısından sevindirici olduğunu söyledi. Çorabatır, "Bu kararı mutlulukla karşılıyoruz. Çünkü Rusya bizim için çok önemli bir pazar, Ruslar için de Türkiye vazgeçemedikleri, tercih ettikleri bir destinasyon. Aylardır heyecanla bu kararı bekliyorduk" dedi.

Rus heyetin Türkiye'ye gelerek uygulamaları yerinde gördüğünü anımsatan Çorabatır, tedbirlerin, hizmetin Rus heyet tarafından da olumlu karşılandığını kaydetti.

'HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Antalya'nın salgın sürecinde güvenli turizme öncülük eden şehirlerden biri olduğuna dikkat çekti. Yağcı, "Aldığımız önlemlerle ne kadar güvenli, önemli ve iddialı turizm destinasyonu olduğumuzu gösterdik. Rusya'nın da tüm uçuşlarını açma kararı Antalya'ya ve Türkiye'ye duyulan bir güvenin göstergesi. Güvenli hizmet sunmaya devam edeceğiz. Özellikle Antalya'ya yönelik de talebin yüksek olduğunu görmekteyiz. Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesiyle turizm daha da hareketlenecek" diye konuştu.

'BÜYÜK FAYDASI OLACAK'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ise Rusya'nın kararı konusunda şunları söyledi:

"Beklediğimiz bir karardı. Rusya pazarı bizim için en önemli pazardır. 21´inden itibaren artık açılması, normalleşmesi turizm ve bütün işletmeler için şu anda büyük faydası olacak. Buna bağlı olarak ayın 21´inden itibaren kısıtlamaların bizde de kaldırılması gerekiyor. Çünkü oteldeki müşteriler ancak 20.3021.00 gibi, yemekten sonra otelden çıkıyor. Onun için akşamları sokağa çıkma kısıtlaması ve iş yerlerinin açık olmasıyla ilgili kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor. Bu Antalya açısından çok iyi bir haber, en azından haziranı kaybettik ama temmuzu kaybetmeyeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

