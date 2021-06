Kepez'de buğday hasatı sonrası boşalan topraklara meyve ve sebze ekiliyor Öğrenciler fideleri toprakla buluşturdu

Kirişçiler Mahallesi’nde oluşturulan 200 dönüm Antalya Orman Çiftliği ile bölgede atıl halde iken tarlaya dönüştürülen 340 dönümlük araziye buğday eken Kepez Belediyesi, hasatın ardından boşalan toprakları yeniden ekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün karpuz ve kavun fidesi diktiği, Antalya Orman Çiftliği’nin bereketli topraklarıyla çocuklar da buluştu. Kepez Belediyesi tarımda farkındalık oluşturmak amacıyla Antalya Orman Çiftliği’nde ‘Fide Dikim’ etkinliği düzenledi. Yedi Kuyular İlkokul ve Ali Rıza Altıntaş Ortaokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, çocuklar karpuz, kavun, domates, biber ve patlıcan fidelerini toprakla buluşturdu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de Antalya Orman Çiftliği’nde düzenlenen ‘Fide Dikim’ etkinliğinde çocukların heyecanına ortak oldu.



“Tarımda farkındalık”

Antalya Orman Çiftliği’nin tarıma farkındalık için var olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Antalya Orman Çiftliği her şeyden önce bu güzel şehrin çocukları için var. Bu güzel şehrin çocuklarıyla vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Bugün Orman Çiftliği’nde güzel bir farkındalık için bir aradayız. Güzel hatıralar biriktirmenizi, güzel güzel eğlenmenizi, bu güzel karne gününde evlerinize çok daha farklı sevinçle ve mutlulukla dönmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum”dedi.



“Orman Çiftliği yaz boyu çocukları ağırlayacak”

Öğretmenlere de seslenen Başkan Tütüncü, “Bizi yetiştiren öğretmenler hayatın her anında bilgi sahibiydiler. Eskiden öğretmen okulundan mezun olanlara tarımla ilgili bilgiler, deneyimler verilirmiş. Benim ilkokul öğretmenimde, müzikten tarıma, ağaç aşılamadan hayvan bakımına kadar, resme ve sanatın değişik alanlarında beden eğitimine kadar pek çok alanda gerçekten son derece donanım sahibi bir öğretmenimdi. Hayatın her alanında sevgili öğretmenlerim, bizim öğrencilerimize farklı değerler katmamızı gerektiren değerler var. Dolayısıyla, bu çiftlik projemiz tarıma farkındalık kazandırmak için önemli ama, eğitim için de son derece önemli. Bu yazdan itibaren değişik vesilelerle arkadaşlarım bu güzel şehrin çocuklarını burada misafir edecekler. Onlarla güzel bir vakit geçireceğiz, hem onlar farklı bir deneyimle buradan evlerine ayrılacaklar, hem de onların tarıma olan ilgileri bambaşka bir seviyede gelişecek” diye konuştu.



“Toprağa bağlı yaşamak çok önemli”

İnsanoğlu için toprak çok önemli diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “ Toprağa bağlı yaşamak çok önemli ve o topraktan verim elde etmek çok önemli. Bizim bu topraklarda kalıcı medeniyetler kurabilmemizin en önemli sebebi toprağımıza sıkı sıkı bağlanmış olmaktır. Evet, bundan sonra da bu topraklarda kalıcı olmak için tarıma, toprağa bağlı olmaya çok özel bir önem vermemiz lazım. Çocuklarımıza tarım, toprak sevgisini bugünlerde verirsek, bu hedefimize ülke olarak çok daha rahat bir biçimde ulaşmış olacağız. İyi ki, Antalya Orman Çiftliği projesini hayata geçirdik, iyi ki sizlerle birlikteyiz” ifadelerini kullandı.



Başkan Tütüncü’nün konuşmasının ardından yanına sahneye çıkan öğrenciler doğum gününü kutladı. Tütüncü, sonrasında çocuklarla birlikte fideleri toprakla buluşturdu. Öğrenciler canlı müzik eşliğinde, açık havada gün boyunca eğlenme fırsatı da buldular.

