Adli tıp 'cinsel istismar var' dedi, mahkeme beraat kararı verdi (2)



'GEREKÇELİ KARARI BEKLİYORUZ'

Öz babası Y.K.'nin uzun yıllar cinsel istismarına maruz kaldığı öne sürülen T.K.'nin avukatı Onur Güneri, İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararına şaşırdıklarını söyledi. Güneri, "En başından itibaren tarafımızın ve cumhuriyet savcısının tutuklama talebi mahkemece reddedildi. Pedagog raporları mağdurun tutarlı beyanları ve adli tıpta 3 ayrı rapor olmasına rağmen ki bu raporların tamamı olayın yaşandığını ve mağdurun bu sebeple psikolojik travma yaşadığını açıkça anlatan raporlardı. Yerel mahkemece bu kararlara itimat edilmeden sanık hakkında beraat kararı verildi. Biz beraat kararına karşı dosyayı üst mahkemeye taşıdık. Şimdi mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Bu karar geldikten sonra sürecin takipçisi olacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-06-24 15:47:17



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