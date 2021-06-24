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Rus turistler, otellerdeki Covid-19 tedbirlerine hayran kaldı İki günde 20 bine yakın Rus turistin geldiği Antalya’da, turistler tatil keyfini çıkarmaya başladı Nirvana Hotels Ceo'su Korhan Alşan: “Bu yıl çok daha tecrübeli bir şekilde sahadayız. İnsanlarla ilgili son derece güvenli bir tatil imkanı sunuyoruz” “2020 ile mukayese edilemeyecek başarılı bir sezonun realize olacağını düşünüyorum”

İHA

Rus turistler, otellerdeki Covid-19 tedbirlerine hayran kaldı İki günde 20 bine yakın Rus turistin geldiği Antalya’da, turistler tatil keyfini çıkarmaya başladı Nirvana Hotels Ceo'su Korhan Alşan: “Bu yıl çok daha tecrübeli bir şekilde sahadayız. İnsanlarla ilgili son derece güvenli bir tatil imkanı sunuyoruz” “2020 ile mukayese edilemeyecek başarılı bir sezonun realize olacağını düşünüyorum”

Türkiye ile Rusya arasında ara verilen uçuşların başlamasının ardından iki günde 20 bine yakın Rus turist, turizmin gözbebeği Antalya’ya gelerek otellerde tatilin keyfini çıkarmaya başladı. Mutlulukları gözlerinden okunan turistler, “Çok özlemiştik. Türkiye otelleri çok güzel hazırlamış. Burada kendimizi çok güvende hissediyoruz” dedi.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle nisan ayında Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından turizmin başkenti Antalya’ya Rus turistler akın etti. Kısıtlama kaldırılmadan önce kente gelen Rus heyetin yaptığı incelemelerde Antalya vaka sayısındaki düşük oranı ve alınan tedbirlerle tam not almış ve seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı. Uçuşların yeniden başlamasıyla Rusya’nın Moskova kentindeki Vnokovo Uluslararası Havalimanı’ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yolları’na (THY) ait ilk uçak, 22 Haziran günü saat 05.40'ta Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Yoğun talebin ardından Antalya Havalimanı'nda Terminal 1’in ardından Terminal 2’de hızlı bir şekilde hizmete açıldı. Rusya’nın farklı kentlerinden havalanan uçakların Antalya’ya gelişleri aralıksız devam ediyor.

İki günde Rusya’dan 69 uçak
2223 Haziran tarihlerinde Rus turistleri taşıyan 69 uçak Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Dış hatlar terminaline 343 uçuşla 64 bin 916 turist gelirken, bunlardan 18 bin 594’ünün Rus olduğu bildirildi.

Tatilin keyfini çıkarmaya başladılar
Covid19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, işlemlerinin ardından tatillerini geçirmek üzere Antalya’nın farklı bölgelerine servislerle hareket etti. Uzun bir aradan sonra Rus turistler, güvenli turizm sertifikasına sahip 5 yıldızlı otellerde tatilin keyfini çıkarmaya başladı. Rus turistlerin tercih ettiği 5 yıldızlı otellerden Nirvana Cosmopolitan Hotel’de Rus turistlerin oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi.

“Türkiye, otelleri çok iyi hazırlamış”
Kısıtlamanın ardından ilk uçuşla Antalya’ya tatil için gelen Tatyana Oliachenko, “Çok heyecanlı ve mutluyuz. Daha önce de gelmiştik ve çok özledik. Kendimizi burada çok güvende hissediyoruz” dedi.
Leonid Oliachenko da Türkiye’ye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, “Burada kendimizi çok rahat ve güvende hissediyoruz. Hatta burada maske takmak gibi bir zorunluluk hissetmiyoruz. Çünkü Türkiye otelleri çok iyi hazırlamış” ifadelerini kullandı.

“Beklediğimiz bir tablo”
Nirvana Hotels Ceo'su Korhan Alşan ise seyahat kısıtlamasının kaldırılmasına ilişkin, “Beklediğimiz bir tablo. Biz bunun aslında öngörümüzde Rusya kapalıyken bunu 15 Haziran ve 15 Temmuz arasında bir tarihte başlayabileceğini tahmin ediyorduk. Ona göre hazırlıklarımızı yapmıştık. Tahmin ettiğimiz gibi de oldu. Rusya’dan heyet geldi ve tesisleri spontane denetlediler. Zaten bu konuda çok ciddi bir hazırlık vardı. Zaten ülke turizmi olarak oteller Covid19 sürecinde ilgili tedbirleri bakanlığın hazırlamış olduğu sertifika programıyla başarıyla uyguladı. Geçen yıl panik döneminde bile çok güzel işler çıkartıldı. İnsanlar güvenli bir şekilde ağırlayıp evlerine gönderdik. Bu yıl çok daha tecrübeli bir şekilde sahadayız. İnsanlarla ilgili son derece güvenli bir tatil imkanı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“İvmelenen bir artışla yukarıya doğru çıkacaktır”
22 Haziran itibariyle başlayan Rusya seferlerine değinen Alşan, “Turizm çok dinamik bir sektör. Türkiye de bunu çok hızlı bir şekilde toparlayabiliyor. Geçmiş datalarda bu göründü. İlk iki gün verilerine göre 70’e yakın uçağın inmiş olduğunu ve 20 bini aşkın Rus misafirin Antalya’ya geldiğini biliyoruz. Bu ivmelenen bir artışla yukarıya doğru çıkacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 1 Temmuz normalleşme süreciyle birlikte bu ivmelenme daha da artacak. Pandeminin seyriyle ilgili rakamsal boyutta bir istikrar yakalandı. Turistik tesislerdeki personelinin aşılanma oranı da yüzde 99 oranında tamamlandı diyebiliriz. Bu da gelen misafirlerin güvenliği açısından önemli bir husus diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“2020 ile mukayese edilemeyecek başarılı bir sezonun realize olacağını düşünüyorum”
Alşan, Rus turistlerin Antalya’yı özlemiş olduğunu gözlemlediğini de ifade ederek, “Rusların bizi özlediğini kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü görüştüğümüz konuklarda ciddi bir Antalya özlemi söz konusu. Esasen Türkiye, destinasyon olarak rakiplerine göre çok farklı. Dünyanın hiçbir yerinde bu tatil kombinasyonunu bu fiyat ve kaliteyle bulabilmek çok da mümkün değil açıkçası. Rus konuklarımız da bunun farkındalar. Çok çok iyi oldu. Her şey şuanda pozitif görünüyor. Sene sonunda bu Rusya pazarının da devreye girmesiyle 2020 yılıyla mukayese edilmeyecek bir başarılı sezonun realize olacağını düşünüyorum. Rus konuklarımızı hazırlamaya her anlamda hazırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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