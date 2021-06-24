Hurdalıktaki araçlar alev alev yandı

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Antalya'da hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangında 4 araç alev alev yandı. Yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.



Yangın, akşam saatlerinde Serik ilçesinde Körüş Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde bir oto tamircisine ait hurda araçların bulunduğu alandan aleVler yükselmeye başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 hurda araç tamamen yandı. Kısa süreli paniğe neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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