Antalya'da sulama kanalında tehlikeli serinlik

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, sıcaktan bunalan çocuklar da tehlikeye aldırış etmeden sulama kanalına girerek, serinlemeye çalıştı.
Termometrelerin öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterdiği Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'ndeki sulama kanalına giren çocuklar, tehlikeye rağmen serinlemek istedi. Su sıcaklığı 15 derece, derinliği ise 3 metre olan kanalda bazı çocuklar, beton köprüden suya atlarken bazıları da kanal kenarından girdi. Bir babanın da çocuklarıyla birlikte kanal kenarına gelmesi dikkat çekti.
Serinlemek için kanala geldiklerini belirten Osman Büyükşahin (14), "Bize tehlikeli gelmiyor. Biz kanalın temizlenmesini istiyoruz. İçindeki yosunları temizlesinler, daha rahat yüzelim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-06-29 14:56:38
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