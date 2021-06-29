Avukat ortağını 'Bizi iyi savunmadın' diyerek tabancayla yaraladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avukat ortağını 'Bizi iyi savunmadın' diyerek tabancayla yaraladı

DHA

Avukat ortağını 'Bizi iyi savunmadın' diyerek tabancayla yaraladı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da özel bir kolejde ortak olan Bilal K., diğer ortak avukat Semih G.´yi tabanca ile yaraladı. Semih G., hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Bilal K. ise bir süre sonra polise teslim oldu.
Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeolaba Mahallesi 2173 Sokak üzerinde yer alan özel bir kolejde meydana geldi. Kolej yöneticisi Bilal K. ve avukat ortağı olan Semih G., kolej ile ilgili görülen bir dava ile ilgili görüşmek için buluşmaya karar verdi. Kolejde bir araya gelen ortaklar bir süre sonra tartışmaya başladı.
`DAVAYI KAYBETTİK´
Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, iddiaya göre Bilal K., "Bizi iyi savunmadın, o yüzden davayı kaybettik" diyerek Semih G.´yi tabanca ile ayağından yaraladı. Tabanca sesini duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla birlikte kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Semih G., ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Polis ekipleri kolej içerisinde bir adet boş kovan buldu. Boş kovan ve deliller incelenmek üzere olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplandı.
POLİSE TESLİM OLDU
Avukat ortağı Semih G.´yi tabanca ile ayağından yaralayan ve olay yerinden kaçan Bilal K.'nın bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-06-29 21:51:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başsavcılıktan 'Elmalı davası' açıklaması: Yargılama devam ediyor (2)
YEREL HABERLER Başsavcılıktan 'Elmalı davası' açıklaması: Yargılama ...
Kablolarda başlayan yangında trafo yandı
YEREL HABERLER Kablolarda başlayan yangında trafo yandı
Traktöre takılı zirai alete çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktöre takılı zirai alete çarpan otomobil sürücüsü ...
Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı Kolej sahibi, ortağı olan avukatı, “Bizi iyi savunamadın” diyerek ayağından vurdu Yaralı avukat hastaneye kaldırılırken, kaçan şahıs polis merkezine teslim oldu
YEREL HABERLER Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı Kolej ...
Makaslı galerici cinayeti kamerada (2)
YEREL HABERLER Makaslı galerici cinayeti kamerada (2)
Manavgat OSB Başkanı Güngör oldu
YEREL HABERLER Manavgat OSB Başkanı Güngör oldu
Başsavcılıktan 'Elmalı davası' açıklaması: Yargılama devam ediyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Başsavcılıktan 'Elmalı davası' açıklaması: Yargılama ...
8 günde 120 bin Rus turistin geldiği Antalya, Akdeniz'de ilk sırada
YEREL HABERLER 8 günde 120 bin Rus turistin geldiği Antalya, ...
Atatürk Bulvarı’nın bir kısmı trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Atatürk Bulvarı’nın bir kısmı trafiğe kapatılacak
Başkan Böcek, '6 ay çok aç kaldın' dediği Balaban'a baklava yedirdi
YEREL HABERLER Başkan Böcek, '6 ay çok aç kaldın' dediği Balaban'a ...
Cinkaya, Manavgat OSB başkanlığı görevini, Güngör'e bıraktı
YEREL HABERLER Cinkaya, Manavgat OSB başkanlığı görevini, Güngör'e ...
Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (4)
YEREL HABERLER Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ ...
İsmail Balaban'dan, Başkan Böcek’e ziyaret
YEREL HABERLER İsmail Balaban'dan, Başkan Böcek’e ziyaret
Alanya'da av köşküne beton yol çalışması
YEREL HABERLER Alanya'da av köşküne beton yol çalışması
Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli tamamlandı
Başsavcılıktan 'Elmalı davası' açıklaması: Yargılama devam ediyor
YEREL HABERLER Başsavcılıktan 'Elmalı davası' açıklaması: Yargılama ...
234 STK'dan 'vurma beni' çağrısı
YEREL HABERLER 234 STK'dan 'vurma beni' çağrısı
Antalya'da sulama kanalında tehlikeli serinlik
YEREL HABERLER Antalya'da sulama kanalında tehlikeli serinlik
Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
AÜ ile Büyükşehir Belediyesi arasında otopark yapım protokolü Bin 797 araçlık katlı otopark ve aynı zamanda afet acil toplanma merkezi olarakta kullanılacak alan, 1 yıl içinde tamamlanacak
YEREL HABERLER AÜ ile Büyükşehir Belediyesi arasında otopark yapım ...
AEDAŞ, yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı hazırlıklarını yaptı Kurban Bayramı boyunca planlı kesinti yapılmayacak Yılın en yüksek tüketimi yaz aylarında yaşanıyor
YEREL HABERLER AEDAŞ, yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı ...
Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (3)
YEREL HABERLER Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ ...
Makaslı galerici cinayeti kamerada
YEREL HABERLER Makaslı galerici cinayeti kamerada