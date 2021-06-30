Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı Tzavellas, AEK'ya transfer oldu



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) Aytemiz Alanyaspor'un deneyimli stoperi Georgios Tzavellas, AEK'ya transfer oldu.Aytemiz Alanyaspor'da 2017 yılından beri forma giyen ve kaptanlığını da yapan Yunan stoper Geogios Tzavellas, ülkesine geri döndü. Deneyimli futbolcu ülkesinin takımlarından AEK ile anlaştı. Alanyaspor kulübü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla transferi doğruladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, takım kaptanlarımızdan Georgios Tzavellas'ın transferi konusunda Yunanistan'ın AEK takımıyla anlaşma sağlamıştır. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.Başarılı stoper Alanyaspor formasıyla bugüne dek 140 maçta sahaya çıkarken, 7 gol 3 asist yaptı. Deneyimli oyuncu kendi sosyal medya hesabından da paylaşım yaparak transferi duyurdu.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-06-30 13:04:03



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