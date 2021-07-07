Antalyaspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR´un 55´inci kuruluş yıl dönümünde yüzlerce taraftar aynı anda meşale yakarak görsel şölen oluşturdu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un kuruluşunun 55´inci yılı, Boğaçayı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor Taraftar Dernekleri ve Antalyaspor Kulübü´nün ortaklaşa organizasyonunda bir araya gelen yüzlerce taraftar, kurulan platform önünde DJ eşliğinde doyasıya eğlendi. Konser alanını dolduran taraftarlar, şarkılara eşlik etti. Kutlama kapsamında Boğaçayı üzerinde yapılan ışıklı flyboard ve jet-ski gösterisi de beğeniyle izlendi.

Gecenin sonunda, etkinliğe katılan taraftarlar, Boğaçayı'nın çevresinde yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak görsel şölen oluşturdu. Kırmızı-beyazlılar havai fişek gösterisi ile geceyi aydınlattı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-07-07 22:56:47



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