Başkan Güngör: “Tarihi kervan yolunda son aşamaya geldik”

Manavgat Kaymakamlığı ve MATSO işbirliği ile projelendirilen Tarihi Selçuklu Kervan Yolunu alternatif turizme kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) işbirliği ile projelendirilen ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)’nın desteklediği Tarihi Selçuklu Kervan Yolunu alternatif turizme kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. İhaleyi alan firma tarafından keşif çalışmaları yapılan ve rotası oluşturulan tarihi yolda MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Antalya Orman İşletme Şube Müdürü Abdullah Yüksel, Manavgat Orman işletme Müdürü Aydın Açıkbaş ve Antalya Orman İşletme Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Ozan Özer’in katılımı ile incelemelerde bulundu.



Güzergâhlara tabela dikilecek

İncelemenin ardından açıklama yapan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın Beyşehir’e giderken kullandığı tarihi yolu alternatif turizme kazandırmak amacıyla yaptıkları çalışmalarda son aşamaya geldiklerini belirterek belirlenen güzergâhlara tabelaların dikileceğini söyledi.



"Manzarasıyla çok ilgi duyacak bir yol haline gelecek"

Tarihi yolun Manavgat’ın Karakaya Mahallesinden başlayarak Beyşehir sınırına kadar devam ettiğini ifade eden Güngör, yolun Manavgat sınırları içerisinde kalan bölümünde birçok etap belirledik ve rota çalışmasını oluşturduk. Doğaseverlerimiz ve trekkingcilerimiz uygulamayı açarak yolda rahatlıkla yürüyebilecek. Bu etaplar tarihi, doğal yapısı ve eşsiz manzarasıyla çok ilgi duyacak bir yol haline gelecek. Yolun turizmimize bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



"Bölgemiz turizmine bir alternatif kazandırmış olduk"

Doğa turizminin öneminin her geçen gün daha da arttığını ifade eden Güngör, “ Covid19 salgının ardından alternatif ve doğa turizminin önemi daha da arttı. Bölgemizde icra edilen deniz, kum, güneş turizm üçlüsüne tarih doğa ve spor turizmi de eklenecek. Bu çalışma ile bölgemiz turizmine bir alternatif kazandırmış oluyoruz. Manavgat’a farklı branşları da içinde barındıran çok güzel yürüyüş rotası kazandırıyoruz” diye konuştu.

Tarihi yolun ihalesini alan firma tarafından yolun tüm etapları ile ilgili fotoğraf ve video çalışması yapıldığını anlatan Başkan Güngör, çalışmaları yolun tanıtım argümanı olarak kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

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