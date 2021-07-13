Deni Milosevic Antalyaspor’da

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, Deni Milosevic ile sözleşme imzaladı.



Antalyaspor, yaz transfer sezonunun 7’nci imzasını Deni Milosevic’e attırdı. Daha önce Erkan Eyibil, Ersin Zehir, Doğukan Nelik, Diogo Sousa, Sherel Floranus ve Güray Vural’ı transfer eden FTA Antalyaspor, son 5 sezondur İH Konyaspor’da forma giyen Deni Milosevic’i de renklerine bağladı. Eski kulübü ile sözleşmesini akşam saatlerinde fesheden 26 yaşındaki futbolcu, 03.30 sularında Antalya'ya ulaştı. Ayağının tozuyla Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ne gelen orta saha oyuncusu, 04.00’te kendisini Antalyaspor’a bağlayan imzayı attı.



“Karşılıklı fedakarlık gösterildi”

İmza töreninde hazır bulunan Asbaşkan Berkay Bahar, imzanın atıldığı saatin 04.00 olduğunu hatırlatarak, “Neden bu saatte imza töreni düzenlediğimizi merak edenler olabilir. Birincisi, Deni birkaç saat sonra Erzurum kampına katılmak için Antalya’dan ayrılacak. İkincisi, yönetim kurulumuzun ve teknik heyetimizin ısrarla istediği bir oyuncuydu. Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel şehri olan Antalya’ya bir fedakarlık göstererek geldi” dedi.



“Bir an önce takıma katılmak istedim”

3 yıl boyunca Antalyaspor formasını giyecek olan Deni Milosevic ise Antalya’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Kariyerinde yeni bir sayfa açtığını belirten Milosevic, “Böylesine büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Bu takım için elimden gelenin en fazlasını vermek amacıyla bir an önce takıma katılmak istedim. Buradan da havaalanına gideceğim” diye konuştu. Antalyaspor taraftarları karşısında daha önce sahada yer aldığını ve onlara karşı oynadığını da hatırlatan Milosevic,

“Muhteşem bir taraftarımız var ve onların önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı. Atılan resmi imzaların ardından Deni Milosevic Antalya Havalimanı’na gitti ve 05.50 uçağı ile Antalyaspor’un kamp çalışmalarını sürdürdüğü Erzurum’a hareket etti.

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