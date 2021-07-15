Engelli bireylerin kişisel gelişimi için açılan ‘engelsiz kurslar’ başladı

Manavgat Belediyesi’nin engelli vatandaşların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Ilıca Meliha Engelsiz Yaşam Merkezi, yaz dönemi boyunca sürecek olan kişisel gelişim kursları başladı.

Manavgat Belediyesi’ne ait Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, engelli vatandaşlar, eğitmen kadrosu eşliğinde spor ve fiziki kurs eğitimleri görüyor. 55 öğrenci, bireysel eğitim, konuşma, beyin ve kas geliştirici faaliyetler, yaşam becerisi, drama, seramik, ahşap boyama, takı tasarım gibi el sanatları ve fiziksel gelişim eğitimleri alarak sosyal yaşama daha kolay dahil olabiliyor. Bireysel derslerde günlük yaşam becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra grup olarak verilen derslerde ise sosyal yaşam adaptasyonu ile dersler veriliyor. Ayrıca, engelli vatandaşlar için ders aralarında müzik eşliğinde dans ve mevcut bahçede bulunan hayvanat bahçesinde ki hayvanları beslemek gibi faaliyetlere de katılım sağlıyor.



Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde verilen kurslar ile engelli vatandaşların sosyal ve fiziki yaşamlarına katkıda bulunduklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kursiyerlerin toplum yaşamında var olması adına projeler ürettiklerini belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “ Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde fiziki ve kişisel gelişim kursları alan engelsiz dostlarımız sosyal yaşama daha kolay bir şekilde katılım sağlayabiliyor. Hayat paylaşınca ve engelleri aşınca güzel. Kendi imkanlarımızı özel dostlarımızla paylaşmakta bizlere ayrıca gurur veriyor. Tüm projelerimizde ve hizmetlerimizde engelleri beraber aşmaya devam edeceğiz. Kurslarımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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