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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin´deki yangına gitmeye çalışan ekip kaza yaptı: 2 yaralı

DHA

Mersin´deki yangına gitmeye çalışan ekip kaza yaptı: 2 yaralı


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) MERSİN´in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınına destek amacıyla Denizli´nin Eskere ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü´nden kamyonetle yola çıkan bir ekip, Antalya´nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpıştı. Kazada orman ekibinin aracı devrilerek kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan sürücü ve bir personel yaralandı.
Sabah saatlerinde Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi´nin yüksek kesimlerindeki kızılçam ormanında yangın çıktı. Yangına çevre illerden de ekipler söndürme çalışmalarına yardım etmek için giderken, Denizli´nin Eskere İlçesi Orman İşletme Müdürlüğü´nden de destek ekip istendi. Denizli´den şoför S.Ç. ve şef A.E. de 20 K 7560 plakalı orman işletme aracıyla yola çıktı. Akşam saatlerinde Alanya´nın Okurcalar Mahallesi´ne gelen S.Ç. ve A.E.´nin bulunduğu araca arkadan gelen A.Ç.´nin kullandığı 07 AIE 860 plakalı kamyonet çarptı. Kontrolden çıkan Orman İşletme Müdürlüğü aracı devrilerek yan yattı. Kazada S.Ç. ve A.E. hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-07-15 23:35:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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