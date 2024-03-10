Antalya'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir depoda çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir depoda çıkan yangın söndürüldü.
Hüsnü Karakaş Mahallesi, 2584 Sokak'ta bir pastanenin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibi kısa sürede yangını söndürdü.
Yangında yaralanan olmazken, depodaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.