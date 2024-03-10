Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, Tütüncü'nün mitingine katıldı

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'nün Kırcami mitinginde vatandaşla bir araya geldi.

Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesinde düzenlenen programda Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ve MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Sadullah Güneş ile vatandaşla buluştu.

Yaptığı konuşmada Kırcami sorununun üç yılda biteceğini belirten Manavoğlu, "Ben bu toprakların bu mahallenin evladı olarak bu yola çıktım. Öncelikli projemiz Kırcami sorunuydu, maalesef gördük ki çocuk parklarında bir musluk olmaması bile artık 2024 yılının Muratpaşa'nın bir eksikliği olarak karşımıza çıktı. Muratpaşa Belediyesi'nin çok fazla eksiği var hizmete muhtaçlığı var. Bizi heyecanlandıran bizi heveslendiren bu muhtaçlık" dedi.

Kentin dertleriyle dertlenen insanlar olduklarını dile getiren Manavoğlu, "Muratpaşa altın çağını yaşayacak" ifadesini kullandı.

Manavoğlu daha sonra seçim çalışmaları kapsamında Yenigöl Mahallesi'nde AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ile birlikte vatandaşla bir araya geldi.

Vatandaşın sorularını yanıtlayan Manavoğlu, projelerinden bahsederek destek istedi.