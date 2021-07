15 Temmuz sergisi 600 eserle Dokumapark’ta açıldı

Kepez Belediyesi’nin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resim ve heykel sergisi, 600 eserle, darbe direnişinin yıldönümünde Dokumapark’ta açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Kepez’de sergi açılışı ile anma töreni düzenlendi. Kepez Belediyesi’nin, 15 Temmuz Ruhu Resim ve Heykel Yarışmasına katılan eserlerin yer aldığı seçkilerden oluşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resim ve heykel sergisi açıldı.



Dokumapark’ta Antalya Şehitler Müzesi’ndeki resim ve heykel sergisinin açılışına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya protokolü ve şehit aileleri katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resim ve heykel sergisi açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok özel bir serginin açılışında bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. 15 Temmuzları kültürün sanatın ekseninde bambaşka duygu ve heyecanla geçirdiklerini belirten Başkan Tütüncü, “15 Temmuz 2016 darbe girişimini lanetlediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. O gün kendisini demokrasimize, ülkemizin varlığına, birliğine ve bütünlüğüne, milli idareye siper eden aziz şehitlerimizi hürmetle, minnetle ve rahmetle yad ediyorum. Hepsinin mekanları cennet olsun, makamları ali olsun. Gazilerimize de hürmetlerimi arz ediyorum” dedi.



“Sergide 600 eserlik koleksiyon yer aldı”

Böylesi olayların milletin hafızasında sürekli canlı tutulmasının öneminin izahı gerektirmeyecek kadar açık olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “15 Temmuz'un her seneyi devriyesinde farklı bir etkinlikle 15 Temmuz’un hatırasını yaşatmak, o karanlık geceyi asla unutturmamak istedik. Bu nedenle her yıl düzenlediğimiz ülke çapındaki resim yarışmalarından güzel bir koleksiyonumuz oluştu. Bu koleksiyonumuzu da zaman zaman şehrimizin farklı noktalarında, farklı vesilelerle sergiliyoruz. Bugüne kadar koleksiyonumuzda Türkiye'nin dört bir tarafından farklı yaş guruplarından öğrencilerimizden tutun, yetişkinlere kadar 600 eser bize sunuldu. Ve bu 600 eserlik koleksiyonu sergiliyoruz”diye konuştu.



“15 Temmuz kara bir an”

15 Temmuz gecesi bu ülkenin hak etmediği bir saldırıya, bir darbe teşebbüsüne muhatap olduğunu belirten Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bu Türk tarihinde kötü bir an, kara bir gün olarak tarihin sayfalarında geçecek. İnşallah bir daha Allah bize böyle kötü anları, günleri yaşatmasın. Büyük Türk devleti, büyük Türk milleti böyle birkaç tane kendini bilmez, kendini 1 Dolara satan hainler grubunun yaptıklarıyla yolundan alıkonulamaz” dedi.



“Türk ordusu dünyanın en güçlü ordusu”

Bu büyük millet şanlı yürüyüşünü, birkaç bin yıldır devam ettiriyor diyerek sözlerine devam eden Vali Yazıcı, “Bu büyük millet dünyaya adaleti, Türklerin ne kadar insan sevgisi taşıdığını, misafirperver olduğunu, adaletli olduğunu tarih boyunca gösterdi. Bu kutlu yürüyüşte tarihimize baktığımızda içimizdeki hainlerin bu ülkeyi iktidaya uğratmak için, bu yürüyüşü kesmek için dünyada adaleti sağlayacak bu büyük milletin, bu devletin kutlu yürüyüşüne engel çıkartmak için bazı saçmalıklar yaptığını gördük. Bunlardan bir tanesi de 5 yıl önce, 15 Temmuz gecesi yapılmaya çalışıldı. Şükürler olsun safralarımızı attık, Türk ordusu yine dünyanın en güçlü ordusu. Türk polisi, güvenlik kuvvetleri, diğer kurumlarımızla, halkımızla dimdik ayaktayız. Safralardan kurtulduk yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra bu kendi bilmez densizlerin, lüzumsuz kalkışmalarıyla bu milleti yormazlar. Bu türden düşünen hainler varsa içimizde, şunu bilsinler ki bu yüce millet demokrasisine, cumhuriyetine, devletine, asla toz kondurmaz. Asla millete karşı yapılmış hareketleri tasvip etmez. Bunlara da asla izin vermez “ifadelerini kullandı.



“Antalya Şehitler Müzesi ziyaret edildi”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, konuşmasını tamamlarken gençlere ve çocuklara demokrasimize yapılan bu ağır hareketin hatırlatılması gerektiğinin altını çizerek tamamladı. Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi’nin açılışı kurdele kesimiyle yapıldı. Sergiyi gezen davetliler, sonrasında Antalya Şehitler Müzesini ziyaret etti. Dokumapark’ta düzenlenen sergi açılışı ve anma töreninin ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya protokolü ile beraber 15 Temmuz Milli Birlik yürüyüşüne ve 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Antalya Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene katıldı.

