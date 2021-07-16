15 Temmuz Kumluca’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kumluca Cumhuriyet meydanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kumluca Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, mehter takımının gösterileri ile başladı. Mehter takımı, marşlar çalarak, Hükümet Konağı önünden Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Mehter takımı gösterilerine Cumhuriyet Meydanında da devam etti. Etkinlikler saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam etti. Daha sonra kahramanlık türkü ve şarkıları söylendi. Kumluca İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından şiirler okundu. Gecenin sonunda Kumluca Müftülüğünde görevli imam hatiplerden oluşan ilahi korusu ilahi ve kasideler okudu. Geceye Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, STK Temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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