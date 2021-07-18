Yaya geçidinde motosikletin çarptığı yaya öldü

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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yabancı uyruklu kadın, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Alanya´nın Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. S.A. (21) yönetimindeki 33 CIV 56 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadına çarptı. Yaya çarpmanın şiddetiyle birkaç metre savrulurken, motosiklet sürücüsü de düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan S.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kadının cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-07-18 07:53:43



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