Kır düğününde 1 kişinin öldüğü restoranın işletmecisi: İhmal yok



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, kır düğününde 15 metrelik çam ağacının devrilmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı olayla ilgili açıklama yapan restoran işletmecisi Ceren Yeğinaltay, ihmal ya da özen eksikliği olmadığını savunarak, "Mücbir sebep niteliğindeki doğa olayı" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Aksu ilçesindeki restoranın açık alanında, Eda Ergen ile Erdem Eryiğit'in kır düğününde meydana geldi. Düğünde, henüz belirlenemeyen nedenle alandaki yaklaşık 15 metre uzunluğundaki çam ağacı, misafirlerin bulunduğu masaların üzerine devrildi. Bu sırada masalardaki yerlerinde oturanlar, ağacın gövde ve dallarının çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine yaklaşık 10'a yakın ambulansın yanı sıra çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Düğünün davetlilerinden 20'ye yakın kişi, vücutlarındaki hafif sıyrıklar nedeniyle ayakta tedavi edildi, 10 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN 1'İ KURTARILAMADI

Yaralı 10 kişiden, gelinin sağlık durumu ağır olan dayısı Mustafa Ölmez (44), hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılar Niyazi Ölmez, Güldeniz Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Fadime Ölmez, Ercan Ak, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ramazan Solmaz ve Fatma Yener Arın'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralılardan Niyazi Ölmez'in de sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

'İHMAL VE ÖZEN EKSİKLİĞİ YOK'

Olayın meydana geldiği restoranın işletmecisi Ceren Yeğinaltay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihmal ya da özen eksikliği olmadığını savunup, şunları kaydetti:

"29 Temmuz 2021 tarihinde işletmemizde meydana gelen elim kazayla ilgili olarak işbu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Anılan kaza, yakinen tanıdığımız bir müşterimizin düğününde tüm şirket yetkilileri ve personelimiz de alandayken meydana gelmiştir. Önemle belirtmek gerekir ki, bu elim kaza, Orman Bölge Müdürlüğü personelleri ve şirketimiz ilgili personelleri tarafından yapılan tüm denetim ve kontrollere rağmen, genç ve tehlike arz etmeyen bir ağacın düşmesi sonucu meydana gelmiştir. İhmal ya da özen eksikliği bulunmayan işbu olayla ilgili derin bir üzüntü içerisindeyiz. Mücbir sebep niteliğindeki bu doğa olayı nedeniyle vefat eden misafirimize rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."

Ceren Yeğinaltay, olayla ilgili savcılığa ifade vereceğini de belirtti.

Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-07-27 12:32:58



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