Antalya OSB’de 2’inci ve 3’üncü doz aşılama başladı Başkan Bahar: “Vakalardaki artış endişe verici” :”Antalya’nın yeni bir kapanma sürecini atlatacak mecali kalmamıştır”

Antalya OSB Covid19 Aşı Uygulama Merkezinde ikinci ve üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı. Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, artan vaka sayıları nedeniyle uygulanacak olası bir kapanma sürecinin Antalya ekonomisi için geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olacağı uyarısında bulunup tedbirlere hassasiyetle uyulmasını istedi.



Döşemealtı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü iş birliği ile Bölge içerisinde konuşlandırdığı Covid19 Aşı Uygulama Merkezinde, ikinci ve üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı. 16 Haziran itibariyle Antalya OSB çalışanlarına hizmet vermeye başlayan merkezde, covid19 ilk doz aşısı olmamış ya da hastalığı geçirmemiş yaklaşık 7 bin 500 kişiye Biontech ilk doz aşı uygulaması yapıldı. Kurban Bayramı tatilinin hemen ardından ikinci ve üçüncü doz aşı sırası gelen Antalya OSB çalışanlarına hizmet vermeye başlayan merkezde, hem Biontech hem de Sinovac aşıları yapılmaya başlandı. Merkez, Bölgede çalışan 17 bin kişinin tamamı aşılanana kadar hizmet vermeye devam edecek.



“Aşı çağrısı”

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 40 milyon kişiye birinci doz, 24 milyon kişiye de ikinci doz, toplamda 68 milyon doz aşı uygulaması yapıldığını hatırlattı. Bahar, “Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 50’sine ilk doz aşının yapılmış olması, hastalık ile sürdürdüğümüz mücadelede elde edilen çok önemli bir başarıdır. Madalyonun diğer tarafında ise genç ve yetişkin nüfusun önemli bir kısmının halen aşı olmadığı, yani tehdidin sürdüğü açık bir şekilde görülmektedir. Aşı sırası gelmiş olmasına rağmen henüz aşı olmayan 22 milyon kişi, önce kendilerinin ve sevdiklerinin canını tehlikeye atmakta, sağlık sistemi üzerinde oluşacak yoğunluk nedeniyle de farklı alanlarda sağlık hizmeti almak zorunda olanlar için risk oluşturmaktadırlar. 1 Temmuz’da başlayan kademeli normalleşme dönemi itibariyle günden güne artan, Kurban Bayramı tatili vesilesiyle de büyük bir ivme kazanan pozitif vakaların ve can kayıplarının önlenebilmesi için maske, mesafe, temizlik kuralına ilk günkü hassasiyet ile uymalı ve mutlaka aşımızı olmalıyız” dedi.



“Aşı karşıtlarına seslendi”

Aşı karşıtlığının bilimi reddetmekle eş değer olduğunu belirten Başkan Bahar, “Aşılar insanoğlunun sağlık alanındaki şüphesiz en değerli buluşudur. Hiçbir bilimsel ortamda aşıların gerekli olup olmadığının tartışıldığını duyamazsınız, çünkü aşı karşıtlığının hiçbir bilimsel geçerliliği yoktur. Aşılanma sadece aşılanan kişiyi değil tüm toplumu koruyan bir yöntemdir. Aşılanmak yerine hastalığı geçirmeyi seçmenin, geri dönüşü olmayan, çok ağır bedelleri olabilir. Bu nedenle henüz aşı olmamış vatandaşlarımızdan ilk fırsatta aşılarını olmalarını rica ediyorum” şeklinde konuştu.



“Kapanma uyarısı”

Vaka sayılarındaki artışın önlenememesi halinde uygulanacak olası bir kapanma sürecinin hem ülke hem de kent ekonomisinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağını, Antalya’nın yeni bir kapanma sürecini atlatacak mecalinin kalmadığını ifade eden Bahar, “Pandemi, kent ekonomisinde neredeyse ölümcül yaralar açılmasına neden oldu. Devletimiz, türlü destek paketleri ile bu yaralara merhem olmak için tüm imkanlarını seferber etti. Ancak bu yaralar henüz kapanmadı. Son günlerde özellikle bazı sektörlerde yaşanan hareketlilikten, her şeyin yoluna girdiği, kötü günlerin geride kaldığı, sorunların çözüme kavuştuğu anlamı çıkarılmamalıdır. Bir buçuk yıldır süren pandeminin oluşturduğu olumsuz etkiler, bir haftalık tatil hareketliliğin kazanımları ile giderilmeyecek kadar büyüktür. Günden güne artan vaka sayıları esnafından tüccarına kadar iş dünyasının her kademesinde tedirginliğe neden olmaktadır. Vaka sayılarındaki artış önlenemez ve yeni bir kapanma süreci zaruret haline gelirse, büyük küçük demeden hemen her işletmemiz dönüşü olmayan bir yola girebilir. Bu nedenle vatandaşlarımızdan rehavete kapılmadan tedbirlere uymalarını, henüz aşı olmayanlardan da vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmalarını bir kez daha rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.