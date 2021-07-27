Alanya Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor

Alanya Kalesi Kazıları 2021 kazı sezonu, Akdeniz Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Eravşar’ın Kazı Heyeti Başkanlığında devam ediyor. Kazı çalışmalarına Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ALTSO Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü İç Mekân Tasarımı Öğretim Görevlisi Serdar Aslan ve öğrencileri, Seramik Çini Restorasyon ve Konservasyon çalışmaları, Seramik Çizimleri ile Farsça ve Arapça çeviri konularında destek veriyor. 21 Temmuz 2021 itibari ile kazı çalışmalarına dahil olan ALKÜ ekibi, yapılacak olan yakın çevredeki antik kentlere teknik geziler sayesinde başta Selçuklu dönemi olmak üzere, antik dönem mimari eserlerini tanıyorlar. 13. yüzyıldan günümüze iç mekân tasarımları bilimsel olarak değerlendirilerek, Güz dönemi ders yılı içerisinde kültür varlıklarının akademik olarak çalışılması planlanıyor.



Yürütülen kazı çalışmalarını yerinde görmek, çalışmalar hakkında bilgi edinmek ve kazı ekibine moral vermek amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Alanya Kalesi Kazı Ekibini ziyaret etti. Alanya için kıymetli bir çalışmanın yapıldığına değinen Rektör Yardımcısı Aydemir, kendilerini geliştirmek isteyen ALKÜ’lü öğrenciler ile onların deneyimlerine yön vermek için kazı ekibinde bulunan Öğretim Görevlisi Serdar Aslan’ı tebrik etti. Ayrıca Aydemir, bu olanakları ALKÜ’lü öğrenciler ile akademisyenlerine sağlayan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.