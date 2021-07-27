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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştiriliyor (2)

DHA

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli gerçekleştiriliyor (2)


RAHİM NAKLİ OPERASYONU 8 SAAT SÜRDÜ
Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) Havva Erdem'e yapılan  Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim nakli operasyonu 8 saatin sonunda tamamlandı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi, ameliyatın ardından basın açıklaması yaptı.
Operasyonla ilgili bilgi bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, ameliyat sonrası normalde hemen kamera karşısına geçmediklerini ancak bugün bir ilk yaptıklarını ifade etti. 10 yıl önce Derya Sert'e yapılan naklin geçen yıl Sert çiftinin bebek sahibi olmasıyla sonlandığından söz eden Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın ardından konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Bu süreçte öncelikle Derya Sert, dünyada birçok insana motive oldu. 10 yıl önce o cesaretiyle bizlerin de katkılarıyla önemli bir ameliyat gerçekleştirdik. Türkiye'de ikinci nakil. Dün gece itibariyle başlayan donörün bulunmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı'yla iletişime geçildi. İnanılmaz bir yarış oldu. Birçok insana o organlar can oldu" dedi.
12'NİCİ KOMPOZİT DOKU NAKLİ  OPERASYONU
Rahim naklinin mevzuatla yapılan bir nakil konumunda olmadığını belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, bu nakli özel izinle yaptıklarını söyledi. Pandemi nedeniyle mevzuatın geciktiğini ancak çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'nin ikinci rahim nakliyle merkezlerinin 12'nci kompozit doku nakli operasyonunu gerçekleştirmiş olduğunu belirterek, "Ekibimizin 12'nci kompozit doku nakli operasyonu oluyor. Bu türden nakilleri kısa zamanda yapan dünyada başka bir merkez yok" dedi.
SÜREÇ DERYA SERT'TEN DAHA HIZLI İLERLEYECEK
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan da dünyanın ilk kadavradan rahim nakli hastası Derya Sert'in süreciyle ilgili hem kendilerinin hem de tıp merkezlerinin tecrübe edindiğini söyledi.  Prof. Dr. Doğan, "Derya'daki süreçten daha hızlı olacağını düşünüyoruz. Zor bir süreçti, yorulduk ama tatlı yorgunluktu. Süreç biraz daha hızlı olacak. Derya'dan tecrübe edindik. Muhtemelen daha erken süreçte gebelik ve bununla ilgili süreç ilerleyecek" diye konuştu.
YARIN SERVİSE ALINACAK
AÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Necmiye Hamidioğlu hastanın genç ve alt hastalığının olmamasının işlerini kolaylaştırdığını belirterek,  "Çok genç ve ek hastalığı olmayan bir hasta. Daha yakın takip etmek amacıyla yoğun bakıma aldık. Aslında masada uyandırıp servise gönderecek durumdayız. En geç yarın servise çıkacaktır."Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)  DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-07-27 15:02:49

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