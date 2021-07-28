Manavgat'taki orman yangını çok yönlü araştırılıyor Savcılık soruşturma başlattı, güvenlik kameraları mercek altında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda başlayan orman yangınları ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameraları mercek altına alınarak çok yönlü araştırmanın sürdüğü bildirildi.



Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatı ile orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edildiği bildirildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi

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