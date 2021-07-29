Antalyalılar Manavgat için seferber oldu

Manavgat yangını söndürmek için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, yangında zarar gören vatandaşların ve yangını söndürmek için çalışan ekiplerin ihtiyaçları da karşılanmaya çalışılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat için 19 ilçede bağış merkezleri kuruldu. Manavgat için seferber olan Antalyalılar bağış merkezlerine akın etti.

Tüm Türkiye Manavgat için seferber olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi de Manavgat için bağış merkezleri kurdu. Belediyeye ait Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi bağış merkezine dönüştürüldü.

Ayrıca, 19 ilçede bulunan ATASEM kurs merkezleri de ayni yardım kabullerine başladı. Bağış merkezleri kısa sürede Manavgatlı hemşehrileri için seferber olan Antalyalıların getirdikleri malzemelerle doldu taştı. Antalyalılar, imece usulü ile getirilen malzemeleri kamyonlara yüklüyor. Ayni yardımda bulunmak isteyenler 0242 502 09 67 numaralı telefondan bilgi alabilir.

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